Obljuba, da bo prečistil politične vode, je drugemu najbogatejšemu Čehu Andreju Babišu oziroma njegovi stranki ANO 2011 na lanskih oktobrskih volitvah zagotovila 30 odstotkov glasov in imenovanje za mandatarja za sestavo vlade. Čakajoč na glasovanje o zaupnici je sestavil manjšinsko vlado, ki je posle uradno prevzela sredi decembra kljub obtožnici proti Babišu, da je pred leti prek enega svojih podjetij protizakonito pridobil za dva milijona evrov subvencij, pretežno iz evropskih skladov. Babiša so preiskovali in obtožili že pred volitvami, pred sodnim pregonom pa ga je s ponovno izvolitvijo za poslanca znova rešila imuniteta. So pa bile obtožbe povod, da sta mu odrekli podporo obe bivši najmočnejši stranki, Socialni demokrati (ČSSD) in Demokratski državljani (ODS), sam Babiš pa je zavrnil sodelovanje s skrajno desničarsko stranko Svoboda in prava demokracija (SPD) ter s komunisti.

Z Zemanovo pomočjo še v drugo Ker danes ni dobila zahtevane večinske podpore, mora Babiševa vlada odstopiti, bo pa še opravljala tekoče posle. Predsednik Miloš Zeman je sicer dal vedeti, da bo 63-letnemu magnatu dal novo priložnost za oblikovanje kabineta, možnost podpore stranki ANO pa so napovedale tudi nekatere stranke, toda le v primeru, če se Babiš ne bi več potegoval za premierski položaj. Slednji je sicer pred današnjim glasovanjem nastopil pred parlamentarnim odborom, ki je odločal o njegovi imuniteti pred kazenskim pregonom in se ji odrekel, a mu to ni kaj prida pomagalo. Sam sicer zagotavlja, da so policijska preiskava in obtožbe, ki zadevajo tudi njegovo ženo in odrasle otroke, zarota političnih nasprotnikov, ki ga hočejo izriniti iz politike. Čehi na splošno verjamejo, da so tako rekoč vsi njihovi politiki korumpirani ali pa vsaj nagnjeni k favoriziranju izbranih posameznikov. Babiš, ki s konglomeratom Agrofert obvladuje vrsto kmetijskih, prehrambnih in kemičnih podjetij in ima v lasti tudi nekatere medije, še vedno uživa precejšnjo podporo Čehov in Zemana. Vsaj slednjo pa lahko izgubi na bližnjem drugem krogu predsedniških volitev, če na njih Zemana premaga Jiri Drahoš.