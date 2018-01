Vsekakor je Milošu Zemanu v prvem volilnem krogu pomagala javna podpora večkratnega milijarderja Andreja Babiša, novega premierja in zmagovalca oktobrskih parlamentarnih volitev. A čeprav je na drugem mestu proevropsko usmerjeni Jiri Drahoš, profesor kemije in nekdanji predsednik Češke akademije znanosti in umetnosti, dobil 26,6 odstotka glasov, bo 73-letni Zeman težko zmagal v drugem krogu 26. in 27. januarja; ta bi lahko bil referendum proti njemu. Po vseh aferah v zasebnem življenju in političnih stališčih se ga je namreč večina volivcev naveličala. Ni naklonjen EU, zato pa toliko bolj Kitajski, Donaldu Trumpu in Vladimirju Putinu.

Čehi niso pozabili leta 1968 Liberalni in prozahodni Drahoš, ki je neodvisni kandidat, je zbudil pozornost jeseni z opozorilom, da bi se podobno kot v ZDA v volitve lahko vmešal Kremelj. Drahošev velik adut proti Zemanu je predvsem letošnja 50-letnica praške pomladi in vkorakanja sil Varšavskega pakta na Češkoslovaško (ko so ruski specialci v Pragi ugrabili reformam naklonjeno partijsko vodstvo s Slovakom Aleksandrom Dubčkom na čelu, v Moskvi pa so jih prisilili v »kompromis«, ki je pomenil še 22 let prosovjetskega režima, sicer pod vodstvom Slovaka Gustava Husaka). In če je Drahoš, ki vidi v znamenitem ustanovitelju Češkoslovaške in velikem demokratu Tomašu Masaryku svoj vzor, leta 2014 podpisal peticijo znanstvenikov proti strahu in sovraštvu, torej islamofobiji, Zeman meni, da muslimanov ni mogoče integrirati, pritisk beguncev v zadnjih treh letih na EU pa je označil za invazijo, ki jo organizira Muslimanska bratovščina.