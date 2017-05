Spornih naj bi bilo najmanj 55 milijonov evrov, ki naj bi jih Babiš pridobil prek prodaje neobdavčenih delnic njegovega podjetja Agrofert. Sobotka je prejšnji teden tudi javno pozval Babiša, naj pojasni te očitke. Babiš, sicer eden najbogatejših Čehov, vse obtožbe zavrača, v ozadju pa naj bi bili predvsem predvolilni boji. Babiševa ANO namreč v javnomnenjskih raziskavah močno vodi s 33,5-odstotno podporo. Sobotkova ČSSD pa je na drugem mestu šele s 16 odstotki podpore.

Odstopno izjavo mora formalno sicer še sprejeti predsednik republike Miloš Zeman. Do odstopa Sobotke sicer prihaja slabega pol leta pred volitvami, ki so bile predvidene 20. in 21. oktobra. Do takrat naj bi Češko vodila tehnična, manjšinska vlada.