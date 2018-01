Trump je praznik preživel na svojem floridskem posestvu, kjer je v nedeljo zanikal, da bi bil rasist, v ponedeljek pa je svoj redni tedenski nagovor državljanom posvetil ubitemu borcu za enakopravnost temnopoltih in med drugim dejal, da so Kingove sanje ameriške sanje in obljuba všita v tkanino države. »To so sanje sveta, kjer se ljudem sodi po tem, kdo so in ne kakšnega videza so ali od kod prihajajo,« je sporočil Trump.

Newyorčane je sram, da je predsednik iz njihovega mesta »Trumpova stolpnica je v napačni državi,« pa je med drugim na proslavi praznika v Harlemu dejal aktivist Al Sharpton, ki ga je skupaj z večino Newyorčanov sram, da predsednik prihaja iz New Yorka. Na tej osrednji newyorški proslavi so sodelovali tudi vsi vidni politiki države in mesta, kot je župan Bill de Blasio, guverner Andrew Cuomo ter oba senatorja Chuck Schumer in Kirsten Gilibrand. »Mislim, da je rasist. Ne morem verjeti. Žalosten sem. Mislim, da nas ta človek, ta predsednik pelje nazaj v neke druge kraje,« je na televiziji ABC dejal demokratski kongresnik iz Georgie John Lewis, ki je pred desetletji protestiral skupaj s Kingom in trpel udarce policijskih pendrekov. Lewis je seveda komentiral Trumpovo izjavo iz preteklega tedna, ko je ob razpravi o priseljevanju vprašal prisotne, zakaj morajo ZDA dobivati imigrante iz »usranih lukenj« Afrike in Haitija namesto držav, kot je Norveška. Bela hiša in Trump te izjave nista nikoli zares povsem zanikala. Pomagati sta skušala dva republikanska senatorja, ki sta dva dni po sestanku v Beli hiši dejala, da tega nista slišala. Izjava je dodatno razjezila Trumpove nasprotnike, še posebej temnopolte, ki so jezo izražali na številnih protestih po ZDA. Na newyorškem Times Squaru se je zbralo več sto Američanov večinoma haitijskega izvora, ki so zagotavljali, da ne prihajajo iz usrane luknje in da naj bi bili rasistu v Beli hiši dnevi šteti. Protesti so potekali tudi v West Palm Beachu na Floridi in malce vzhodneje v Palm Beachu, kjer domujejo bogati nedaleč od Trumpovega posestva in kluba Mar a Lago. V West Palm Beachu so protestirali le temnopolti, v Palm Beachu pa se je na drugi strani ceste našlo tudi nekaj Trumpovih podpornikov, ki so navijali, da Amerika spet postane velika.