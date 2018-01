Palestinski predsednik Mahmud Abas je po ameriškem priznanju Jeruzalema za prestolnico Izraela dejal, da ne priznava več Združenih držav kot edinega posrednika med Izraelom in palestinsko upravo. V dve uri trajajočem govoru pred drugim najvišjim organom Palestinske osvobodilne organizacije (PLO), centralnim svetom, se ni obregnil zgolj ob ameriško politiko. Kritiziral je britansko zagotovilo za nastanek judovske države in šel še dlje v zgodovino. Omenil je celo Oliverja Cromwella, ki da je že v 17. stoletju hotel evropske Jude pripeljati v Sveto deželo, še preden je v 19. stoletju Theodor Herzl predlagal, da se »Palestince odstrani iz Palestine«. »To je kolonialni projekt, ki nima nič opraviti z judovstvom. Judje so bili uporabljeni kot orodje za uresničitev koncepta obljubljene dežele. Recite temu, kakor hočete. Vse je bilo izmišljeno,« je dejal Abas.

Palestinsko upravo, ki je bila vzpostavljena leta 1994 na podlagi mirovnih sporazumov iz Osla, 82-letni Abas vodi vse od smrti Jaserja Arafata leta 2004. Po štirinajstih letih mirovnih pogajanj z Izraelom, ko se je izraelski projekt širjenja naselbin na Zahodnem bregu zgolj še krepil, je palestinski predsednik očitno izgubil potrpljenje. »Izrael je ubil Oslo. Smo uprava brez kakršne koli oblasti, smo pod okupacijo in brez ozemlja. Tega ne bomo sprejeli.« Čeprav se je s tem tudi sam odpovedal mirovnim sporazumom iz Osla, pa vendarle ni napovedal, da bi palestinska uprava simbolno vrnila ključe urada v Ramali izraelski vladi in odgovornost za ozemlja pod zelo omejeno samoupravo predala Izraelu.

»Abu Dis ne bo prestolnica«

Njegove tokratne besede na zasedanju centralnega sveta PLO so bile ene najostrejših doslej, s kritično ostjo je oplazil okupatorja, glavnega posrednika, druge politične skupine in arabske države, ki so vsi Palestince redno puščali na cedilu.

Krepko kritiko je namenil ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, ki je ob začetku svojega mandata obljubljal »dogovor stoletja« med Izraelci in Palestinci, a so Palestinci s priznanjem Jeruzalema za prestolnico Izraela po Abasovih besedah dobili »klofuto stoletja«. Napadel je grožnje Američanov, da bodo zmanjšali finančno pomoč Palestincem in zaprli palestinsko predstavništvo v ZDA, če Palestinci ne bodo podprli ameriškega mirovnega predloga. »K vragu z vašim denarjem,« je zabičal Abas. Odločno se je zoperstavil zamislim, da bi Palestinci za svojo prestolnico bodoče države dobili predmestje vzhodnega Jeruzalema Abu Dis. S temi besedami je potrdil medijska poročanja minulih tednov, da Američani Abu Dis, ki leži onstran izraelskega ločitvenega zidu, Palestincem ponovno ponujajo za njihovo glavno mesto. V mirovnemu procesu bolj naklonjenih časih je bil Abu Dis resda eno izmed upravnih središč Palestincev, v njem so celo začeli graditi poslopje, ki naj bi nekoč služilo kot palestinski parlament.

»Ne bomo sprejeli njegovega načrta,« je o Trumpovih namerah dejal Abas. Odpovedal se je izključni ameriški posredniški vlogi v mirovnem procesu. Tega – tako Abas – bodo Palestinci sedaj vodili v mednarodnem kontekstu, najraje s skupino štirih ali petih držav. Združenih držav Abas sicer ni izvzel iz takšne skupine, je pa kot sramotne opisal pritiske ameriške veleposlanice pri ZN Nikki Haley z grožnjami državam, ki bi v generalni skupščini OZN nasprotovale ameriškemu priznanju Jeruzalema kot prestolnice Izraela.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je medtem med obiskom v Indiji ocenil, da je Abas s svojimi besedami naredil uslugo Izraelu. Z načinom in izrečenimi besedami je po Netanjahujevem mnenju pokazal, da palestinsko nasprotovanje judovski državi obstaja ne glede na obseg njenega ozemlja.