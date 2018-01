Teheran po navedbah ministrstva ne bo pristal niti na morebitne spremembe niti na nove obveznosti, razen tistih iz sporazuma z Dunaja leta 2015, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Donald Trump je v petek po navedbah Bele hiše še zadnjič potrdil veljavnost leta 2015 sprejetega jedrskega sporazuma med Iranom in svetovnimi silami s tem, da ni ponovno uvedel sankcij, ki so bile po sporazumu odpravljene. Uvedel pa je z jedrskim sporazumom nepovezane sankcije proti 14 posameznikom in ustanovam Irana.

Iz Bele hiše se je neuradno izvedelo, da Trump iranskega sporazuma več ne bo potrjeval, dokler ga kongres in evropski zavezniki ne izboljšajo. Kongres in zavezniki imajo sedaj nekaj mesecev časa, da kaj ukrenejo, čeprav zanimanja za spreminjanje sporazuma izven ZDA pri drugih podpisnicah - Rusiji, Kitajski, Veliki Britaniji, Franciji in Nemčiji - ter EU ni.