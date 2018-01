»Misija AU v ZDA izjave najostreje obsoja in zahteva njihov umik ter opravičilo ne le Afričanom temveč ljudem afriškega porekla po vsem svetu,« je organizacija zapisala v sporočilu za javnost. »AU je prepričana, da sedanja ameriška administracija ne razume afriške celine in njenih prebivalcev,« je dodala.

Več ameriških medijev je objavilo, da je Donald Trump v četrtek na sestanku za zaprtimi vrati s kongresniki o ureditvi problema priseljevanja vprašal, »zakaj prihajajo sem vsi ti ljudje iz usranih lukenj, ne pa na primer iz Norveške«. Pri tem so mediji navedli ljudi, ki so bili seznanjeni z vsebino sestanka.

Trump je v petek zanikal, da bi afriške in nekatere druge države označil za usrane luknje. Priznal je, da je sicer uporabil ostre besede, a ne teh, ki mu jih pripisujejo. Na laž ga je postavil vpliven demokratski senator Dick Durbin, ki je zatrdil, da je to, kar poročajo mediji, čista resnica. Dejal je, da so bile Trumpove besede polne sovraštva, zlobe in rasizma.

Ameriški predsednik je z žaljivo izjavo sprožil val ogorčenih kritik v svetu. Visoki komisariat ZN za človekove pravice jo je obsodil kot »šokantno, sramotno in rasistično«. V AU so v prvem odzivu spomnili na ameriško trgovino s sužnji iz Afrike, Trumpove izjave pa označili za klofuto sprejemljivemu obnašanju in praksi. Tudi haitijska vlada se je odzvala ogorčeno, saj so se izjave ameriškega predsednika nanašale tudi na Haitijce. Bocvana pa je na pogovor poklicala ameriškega veleposlanika in mu izrazila nezadovoljstvo.