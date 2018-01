Želimir Altarac Čičak: Glavna sovražnika nacionalizma sta rockovska bratstvo in enotnost

Želimir Altarac Čičak je legendarno ime jugoslovanske rockovske zgodovine, eden najpomembnejših in najvplivnejših oblikovalcev sarajevskega glasbenega področja, pionir vrtenja glasbe, urednik in voditelj številnih priljubljenih radijskih in televizijskih oddaj ter organizator velikih rockovskih spektaklov. Konec leta je v Sarajevu izšla njegova avtobiografija Antikvariat sanj, ki predstavlja izjemen dokument o njegovi karieri ter nastanku in razvoju rocka v Bosni in Hercegovini ter na vsem območju nekdanje Jugoslavije.