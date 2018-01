Maria Callas (1923–1977) Za mnoge najboljša pevka vseh časov se je rodila grškim staršem v New Yorku, potem pa se je z materjo leta 1936 preselila v Grčijo. Študirala je na atenskem konservatoriju in debitirala leta 1938 v Tosci. Po začetkih v Grčiji se je leta 1945 spet odselila v ZDA, k očetu, a je večje uspehe požela na evropskih odrih. Največkrat je pela glavne vloge v Verdijevih, Donizettijevih in Puccinijevih operah, pa tudi v Wagnerju. Njen glas je imel neverjeten obseg in volumen. Imela je izredno vokalno tehniko ter občutek za igro v različnih dramskih vlogah. Maria Callas je zapela okoli 50 različnih vlog, po drugi strani pa velja, da je bila prava operna diva, primadona, ki se je proslavila tudi v rumenih časopisih, predvsem s svojo zvezo z enim najbogatejših moških na svetu, Arijem Onassisom. Zaradi njega je celo zapustila svojega moža. A Onassis se po začetnem navdušenju ni hotel poročiti z njo, spoznal je namreč Jacqueline Kennedy. Pravijo, da je bil to njen edini poraz v življenju. Umrla je razmeroma mlada, odpovedalo ji je srce, menda zaradi čezmerne doze tablet.

Joan Sutherland (1926–2010) Avstralska koloraturna sopranistka je imela izjemne glasovne sposobnosti in neverjetno tehniko petja, očitali pa so ji nenatančno dikcijo; a če bi imela igralske sposobnosti Marie Callas, bi bila večja od nje. Tako pravijo. V svoji karieri – mednarodno se je uveljavila leta 1959, kariero je končala leta 1990 – je zapela v neštetih operah in na mnogih koncertih ter hkrati posnela desetine plošč. Donizetti, Verdi, Mozart, Bellini, Strauss, Wagner… Poročena je bila z dirigentom Richardom Bonyngom.

Victoria de los Ángeles (1923–2005) Katalonska sopranistka je sicer kar malce pozabljena v svetu pravih opernih div in tudi njeno zasebno življenje je bilo manj zvezdniško kot pri preostalih na naši lestvici. Rodila se je v Barceloni v revni katalonski družini. Po študiju na barcelonskem konservatoriju se je po letu 1945 povsem posvetila operi, kjer je prepevala predvsem španske in francoske komade, še posebej je briljirala v operi Carmen. Od leta 1950 do leta 1956 je redno sodelovala z milansko Scalo, leta 1950 je prvič nastopila v ZDA. Od leta 1961 naprej je nastopala samo na koncertih.

Birgit Nilsson (1918–2005) Švedska operna pevka, dramatična sopranistka, je debitirala leta 1946 in leta 1984 končala kariero. Najbolj znana je po vlogi princese Turandot v istoimenski Puccinijevi operi. Nilssonova je sicer znana tudi kot interpretka Wagnerjevih oper in ženska mnogih zabavnih dovtipov. »Zaradi Izolde sem slavna, zaradi Turandot pa bogata,« je nekoč komentirala razliko med petjem Wagnerja in Puccinija. Leta 2009 so po njej imenovali glasbeno nagrado za izjemen prispevek v svetu opere. Prvi dobitnik je bil človek, ki bo 20. januarja nastopil v Ljubljani, Placido Domingo.

Lucia Popp (1939–1993) Slovaška sopranistka Lucia Poppová se je rodila v Záhorská Vesi nedaleč od Dunaja, a še na češkoslovaški strani meje. Med študijem igre se je njen glas uvrščal med mezzosoprane, potem pa se je kot sopranistka proslavila predvsem v Mozartovih operah. Nastopala je po vsem svetu (Met, Scala, Convent Garden…), a največ v Dunajski državni operi, kjer je začela leta 1963 z vlogo Barbarine v Mozartovi Figarovi svatbi. Pomembne so njene vloge v operah Richarda in Johanna Straussa, pa tudi Wagnerja. Leta 1963 je igrala tudi v slovaškem filmu Janošik.

Kirsten Flagstad (1895–1962) Norveška pevka iz Hamarja velja za največjo interpretko Wagnerjevih oper. Njena mati Maja je bila slavna pianistka in dirigentka, njen oče Michael je bil prav tako dirigent in prevajalec libretov. Njena brata in sestri so bili vrhunski glasbeniki. Kirsten je kljub izjemnemu vokalu do sredine tridesetih pela samo v Skandinaviji, potem so jo odkrili ameriški producenti in postala je zvezdnica Metropolitanske opere, kjer je prepevala skoraj izključno v Wagnerjevih delih. Po koncu kariere je prevzela funkcijo prve direktorice opere v Oslu.

Elisabeth Schwarzkopf (1915–2006) Nemška sopranistka je bila rojena v zdaj poljskem Jarocinu in velja za eno najboljših liričnih sopranistk 20. stoletja. Čeprav je imela širok opus, je še zlasti znana po interpretaciji Mozartovih in Straussovih oper. Kariero je začela v Berlinu leta 1938, potem pa je bila dolga leta angažirana v Dunajski državni operi. Njene najpomembnejše vloge so bile tiste v Don Giovanniju, v Figarovi svatbi, v Cosi Fan Tutte, v Capricciu in v Kavalirju z rožo. Zadnjič je nastopila leta 1979 in potem nadaljevala s pedagoškim delom.

Galina Višnevskaja (1926–2012) Ruska sopranistka velja za eno največjih imen sovjetske klasične glasbe in najbolj upoštevano sopranistko Sovjetske zveze in Rusije. Rodila se je v Leningradu, po študiju je leta 1953 postala stalna članica Boljšoj teatra in počasi prodirala v tujino. Helsinki 1957, Sarajevo 1960, New York 1961, Milano 1964… Pevka je ob Pucciniju in Brittnu veliko pozornosti posvečala sovjetskim avtorjem (Musorgski, Čajkovski, Prokofjev). Poročena je bila s slovitim ruskim dirigentom Mstislavom Rostropovičem.

Renata Tebaldi (1922–2004) Največja konkurentka Marii Callas je bila italijanska sopranistka iz Pesara. Renata Tebaldi je v svoji karieri zabeležila 1262 nastopov, zapela je v 1048 operah in na 214 koncertih. V newyorškem Metu, kjer je nastopila 270-krat, je veljala za »Miss Sold Out«. Najraje je pela La Bohème, Madam Butterfly, Tosco, Manon Lescaut… Kritiki so ji očitali, da bi morala svoj izreden glas večkrat uporabiti v Wagnerjevih delih. Tudi ona je zamenjala nekaj moških, a se ni nikoli poročila. Vloga žene, matere in pevke je nezdružljiva, je povedala.