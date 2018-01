Tenorist Branko Robinšak je doštudiral solopetje na akademiji v Ljubljani, nato se je izpopolnjeval na salzburškem Mozarteumu in pri italijanskem tenoristu Francu Corelliju. Kot solist je v ljubljanski Operi debitiral leta 1983 kot Tamino v Mozartovi Čarobni piščali, za kar je prejel Prešernovo nagrado Univerze v Ljubljani. Pozneje ga je pot odnesla v tujino, gostoval je v salzburškem Deželnem gledališču, pa po evropskih opernih gledališčih od Frankfurta do Madrida, nastopal pa je tudi na najpomembnejših mednarodnih glasbenih festivalih, ko so Salzburški poletni festival, Mozartovi slavnostni tedni, Dunajsko poletje, Dubrovniški poletni festival, Splitsko poletje, Bratislavski festival. V sezoni 2000/2001 je drugič postal redni član in prvak SNG Opera in balet Ljubljana ter nastopil v vseh večjih in nosilnih tenorskih vlogah. Posnel je več zgoščenk in leta 2011 prejel nagrado Prešernovega sklada. im