Kritika koncertov Nuclear Dream Weavers Compound in Container Doxa: Različice novojazzovske scene

Za organizacijo tokratne Defonije v Klubu Gromka je poskrbelo več domačih organizacij, ki se načeloma ukvarjajo z improvizirano glasbo, a jih različni pristopi in tradicije mnogokrat vlečejo v ločene koncertne ali delavniške dejavnosti. Morda je tudi zaradi tega tokratni dogodek doživel dober odziv bolj raznolike publike, kot jo sicer vidimo na nekaterih defonijskih dogodkih. Ime Nuclear Dream Weavers Compound je aluzija na neki starejši projekt newyorške jazzovske, bluesovske in avantgardne pevke in vokalistke stare šole Linde Sharrock , ki pa s starejšim triom nima opazne povezave. Oktet je prej eden od rezultatov zelo lokalnega letnega srečanja improvizatorjev in improvizatork z vseh vetrov, ki pod imenom Improcon že nekaj let poteka praviloma blizu hrvaško-slovenske meje.