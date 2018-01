Minuli teden je odvetnik Dino Bauk v imenu akademskega kiparja Alena Ožbolta javnost obvestil, da je upravno sodišče konec leta ugodilo tožbi njegove stranke zoper Mestno občino Ljubljana (MOL). Trem umetnikom so razveljavili dodelitev umetniškega ateljeja na Svetčevi ulici 1, velikega 144 kvadratnih metrov, ter še dveh nekoliko manjših ateljejev v prostorih Švicarije, ker med njimi ni bilo Ožbolta, ki je bil po prijavi na razpis in opravljenem točkovanju uvrščen na prvo mesto na prednostni listi za dodelitev.

Netransparenten razpis

Javni razpis za oddajo umetniških ateljejev in prostorov za kulturne in mladinske dejavnosti je MOL objavil pred letom in pol. Ožbolt se je nanj prijavil, nato pa so ga obvestili, da je najvišje točkovani prijavitelj na prednostni listi. Ko je čez nekaj mesecev iz medijev izvedel, da so »njegov« atelje dodelili akademskemu kiparju Metodu Frlicu, ki ga na seznamu upravičencev sploh ni (bilo), se je pritožil, upravno sodišče pa je konec leta 2017 razsodilo, da so bile Ožboltu kršene ustavne pravice enakosti pred zakonom, pravica do svobode umetniškega ustvarjanja ter do enake konkurenčnosti pri najemu javne kulturne infrastrukture. Sodišče je ugotovilo tudi, da MOL ni upoštevala vseh določil zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, saj ateljejev ni dodelila z dokončno odločbo, ki bi jo morala vročiti tudi zavrnjenim udeležencem. S tem bi imeli pravno pravico do pritožbe nad odločbo.

Odvetnik Bauk je prepričan, da so Ožbolta kar trikrat zaobšli, ko je bila prednostna lista objavljena in ateljeji nato razdeljeni. »MOL mora zdaj postopek spraviti nazaj na točko, preden se je iztiril iz legalnih in transparentnih tirnic, torej v fazo po objavi prednostne liste in pred izdajo odločb o dodelitvi ateljejev, ki jih v prejšnjem postopku po mojem mnenju sploh niso izdali, sklepali so očitno samo pogodbe. Nihče nima pravice priti do ateljeja drugače kot transparentno in preko razpisa. Odpraviti morajo torej posledice netransparentne dodelitve, Ožbolta pa pri tem seveda ne morejo ponovno zaobiti, saj je še vedno prvi na prednostni listi.«

Na MOL zdaj obljubljajo nov upravni akt ter odločbo, ki bo skladna z zakonodajo. Trdijo tudi, da pri razpisu ni prišlo do zamenjave kandidatov Ožbolta in Frlica, le da slednji zaradi pomote ni bil vpisan na prednostno listo. »Ko je komisija ocenjevala vloge, je bil glede na potrebe obeh prijaviteljev na razpolago atelje na Svetčevi. Prostor smo dodelili glede na prejeto število točk in opis potrebnih oziroma želenih prostorov. In ker je Frlic prejel 155, Ožbolt pa 150 točk, je bil atelje dodeljen prijavitelju z enakimi prostorskimi potrebami, vendar z višjim številom točk.« Frlic atelje že uporablja.