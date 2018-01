»VS ZN je gladko zavrnil prozoren poskus ZDA, da izrabijo svoj mandat (...) Še ena zunanjepolitična neumnost Trumpove administracije,« je na Twitterju zapisal Zarif. Z »mandatom« je imel minister v mislih dejstvo, da so ZDA ena od petih stalnih članic VS ZN in lahko dosežejo oziroma izsilijo sklic izrednega zasedanja, tudi če se več drugih držav s tem ne strinja.

Varnostni svet ZN je v petek na zahtevo ZDA opravil izredno zasedanje o Iranu, kjer že približno deset dni potekajo protesti proti oblastem, a so druge stalne članice tega najpomembnejšega organa ZN, sicer ob izrazih zaskrbljenosti in pozivih k dialogu v Iranu, opozarjale, da dogajanje v Iranu ne seže do ravni ogrožanja mednarodnega miru in varnosti.

Francoski veleposlanik pri ZN Francois Delattre je dejal, da mora biti mednarodna skupnost sicer pozorna in pozvati k spoštovanju svobode izražanja, a obenem mora biti tudi previdna, da ne pride do »instrumentalizacije krize od zunaj« in poskusov »izkoriščanja te krize za osebno korist«. S tem je namignil na izkoriščanje sedanjih demonstracij kot argumenta proti jedrskemu sporazumu, ki ga je Teheran leta 2015 sklenil s svetovnimi silami.

Gre za sporazum, s katerim je svet odpravil sankcije proti Iranu, Teheran pa je pristal na mednarodni nadzor nad svojim jedrskim programom in se odpovedal razvoju jedrskega orožja. Vse podpisnice sporazuma z izjemo ZDA še naprej odločno podpirajo in ga ocenjujejo kot uspešnega. Trump mu medtem že ves čas, že vse od predsedniške kandidature leta 2016, odločno nasprotuje in grozi z odstopom od njega. Ravno naslednji teden mora predsednik znova, kot na vsakih nekaj mesecev, potrditi veljavnost tega sporazuma.

Rusija: ZDA nadaljujejo politiko vpletanja v notranje zadeve držav Namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Ribjakov je še pred zasedanjem, za katerega so ZDA komajda zbrale zadostno podporo članic Varnostnega sveta, sporočil, da gre za očitne poskuse ZDA, da kršijo iransko suverenost. »ZDA nadaljujejo politiko odkritega vpletanja v notranje zadeve drugih držav in to na predrzen in odkrit način, sklicujoč se na skrb za demokracijo in človekove pravice,« je ocenil. Poleg tega je Moskva na zasedanju opozorila, da bi morali, če zdaj razpravljajo o protestih v Iranu, leta 2014 razpravljati tudi o nemirih v Fergusonu po tistem, ko je policist ustrelil temnopoltega najstnika, ali pa o zatrtju gibanja Okupirajmo Wall Street tri leta pred tem. Tudi predstavnik Kitajske se je strinjal, da predstavlja petkovo zasedanje vmešavanje v notranje zadeve Irana, prav tako so bile do zasedanja kritični Etiopija, Kuvajt in Švedska, je še poročala francoska tiskovna agencija AFP. Iranski veleposlanik pri ZN Golamali Košru je medtem v pismu VS ZN ponovil stališče Teherana, da se ZDA vpletajo v njihove notranje zadeve, in pozval članice, naj obsodijo ameriške izjave. »Predsednik in podpredsednik ZDA s svojimi absurdnimi tviti podžigata Irance v moteča dejanja,« je posvaril in dodal, da imajo »trdne dokaze«, da so protesti »jasno usmerjani iz tujine«. Zasedanje je označil kot »farso« in »izgubo časa«.

Haley: Svet opazuje, kaj počne iranski režim ZDA so bile tako v svojem stališču bolj ali manj osamljene. Kljub temu je veleposlanica ZDA Nikki Haley vztrajala, da bodo ZDA neomajno stale ob strani »pogumnih ljudi, ki so tako zelo siti zatiralske vlade, da so pripravljeni tvegati življenja na protestih«. »Iranski režim je opozorjen in svet bo opazoval kaj počne,« je posvarila Teheran. Vztrajala je, da protestniki niso »lutke tujih sil«, ampak »delujejo po svoji volji, v svojem imenu, za svojo prihodnost«. V Iranu naj bi se sicer protivladni protesti medtem po navedbah oblasti končali, čeprav sodeč po objavah na družbenih omrežjih to ni povsem res. Podobno kot v zadnjih dneh tudi danes na spletu krožijo posnetki manjših shodov proti režimu, ki pa jih - vsaj njihovega datuma in kraja - večinoma ni mogoče neodvisno preveriti. Uradni mediji o njih ne poročajo.