Teden dni po izbruhu protivladnih protestov v Iranu tamkajšnji mediji sicer niso poročali o izbruhu novih protestov, vendar videoposnetki na družbenih omrežjih prikazujejo manjše skupine ljudi, ki vzklikajo slogane proti iranskemu vrhovnemu voditelju ajatoli Aliju Hameneju.

Državna televizija je medtem predvajala posnetke ogromnih množic protestnikov, ki so se na ulicah večjih mest zbrali v podporo režimu. Demonstracije med drugim potekajo v Isfahanu, Ardebulu in Mašhadu, kjer so pred tednom dni izbruhnili prvi protivladni protesti.

Protesti so se sprva začeli 28. decembra lani zaradi gospodarskih težav, a so se hitro sprevrgle v protivladne shode. Ti so terjali 21 smrtnih žrtev, oblasti pa so aretirale več sto ljudi.

Na krvave protivladne proteste so se odzvale tudi ZDA, ki so podprle protestnike in iranske oblasti zaradi aretacij obtožile zatiranja svojih nasprotnikov.