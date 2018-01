»Ljudje imajo legitimno pravico od nas zahtevati, da jih vidimo in slišimo ter se ukvarjamo z njihovimi zahtevami,« je dejal. Politiki tako ne bi smeli bežati pred kritiko ljudi. Če je ta konstruktivna, je lahko tudi koristna za politično vodstvo, je menil in se zavzel za transparenten dialog z ljudmi.

Na protivladnih protestih, ki so izbruhnili konec decembra, so po oceni Rohanija sodelovali zlasti mladi. »Novi generaciji ne moremo vsiliti določenega življenjskega stila,« je dejal v luči strogih islamskih predpisov, ki veljajo v državi.

Prav tako ni mogoče tej generaciji preprosto blokirati tehnoloških sredstev, kot je internet, le zato, ker bi bila lahko škodljiva. »Tako kot ni mogoče prepovedati knjige le zato, ker nekomu ni všeč njena kritična vsebina,« je dejal iranski predsednik.

Direktor Cie zanikal vlogo ZDA pri protestih v Iranu

Direktor ameriške obveščevalne agencije Cia Mike Pompeo je v nedeljo zanikal, da bi bile ZDA kakorkoli vmešane v protirežimske proteste v Iranu. »To je bil iranski narod,« je v odzivu na obtožbe iz Teherana poudaril za ameriško televizijo Fox News. Dejal je, da so se za proteste odločili Iranci sami. »Začeli so se pri njih in se bodo tudi nadaljevali,« je napovedal. Hkrati je teokratskemu režimu v Teheranu predlagal, naj izboljša življenjske pogoje v državi, ki jo mule vodijo že skoraj štiri desetletja. Protesti so se sprva začeli 28. decembra lani zaradi gospodarskih težav, a so se hitro sprevrgli v protivladne shode.