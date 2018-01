Rok Snežič je lastnik najmanj dveh podjetij v Banjaluki. Po zadnjih informacijah ga oblasti zdaj povezujejo z domnevno spornim kreditom, ki ga je v višini 450.000 evrov preteklo leto stranka SDS najela pri 32-letni Dijani Đuđić. Snežič ob tem pravi, da posojilodajalke ne pozna in da z njo ni nikoli sodeloval, a dokazi govorijo drugače.

Za televizijo N1 je predstavnica nevladne organizacije Transparency International BiH povedala, da je treba ugotoviti izvor posojenega denarja, saj, kot je razvidno iz objav v medijih, Đuđićeva ni uspela zaslužiti tolikšnih vsot. Glede tega, kako bi lahko posojilodajalka kredita in Snežič prišla v stik, pa N1 poroča, da je Snežič lastnik kluba Capo in podjetja Isplata odšteta v BiH. Danijela Đuđić in Rok Snežič naj bi se, kot je doslej potrjenega, dobivala v gostilniškem objektu v Banjaluki, kar je vidno videoposnetku, ki ga je v sredo objavil Večer, prav tako pa so evidentirani njuni prehodi čez mejo.

Kaj so za zdaj organi v BiH odkrili o Snežiču, ni znano. Tudi na slovenski policiji zaradi interesa morebitnih nadaljnjih postopkov vpletenih ne morejo posredovati preveč informacij. Večer poroča, da zato ni bilo mogoče preveriti informacije, ali je slovenski Interpol res zaprosil bosanske kolege, da preverijo Snežičevo premoženje v BiH.

N1 še dodaja, da je sicer precej nenavadno, da je v momentu, ko je Đuđićeva svoje poslovanje selila v Slovenijo, svoje poslovanje v BiH preselil Snežič.

V Sloveniji poleg policije tudi na uradu za preprečevanje pranja denarja in na računskem sodišču preverjajo sporno posojilo, ki ga je SDS že vrnila.