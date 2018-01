Poslanci SDS, ki so edini podprli predlog, so Cerarju očitali zlorabo položaja v primeru Šami. Koalicijski poslanci pa so predlagateljem očitali zlorabo instituta ustavne obtožbe. Ustavne obtožbe niso podprli niti v preostali opoziciji, kjer sicer niso skoparili z očitki na račun siceršnjega dela Cerarjeve vlade.

»Veseli me, da sem danes z argumenti zelo jasno pokazal, da je bila ustavna obtožba povsem neutemeljena in da sem dobil skoraj popolno podporo v DZ,« je po seji v izjavi novinarjem dejal Cerar. Ocenil je, da za ustavno obtožbo ni bilo razloga in da je bil ta institut ustavne demokracije zlorabljen. Kot je še dejal, je to šola, iz katere bi se morali tudi predlagatelji nekaj naučiti.