Pa druge stranke? V Desusu imajo sicer trenutno najeti dve posojili, obe pri Delavski hranilnici, in sicer so dolgoročnega najeli decembra lani za nakup- podobno kot SDS- svojih poslovnih prostorov. Ta znaša 225.000 evrov, odplačati pa ga nameravajo v desetih letih. Najeli so tudi kratkoročen kredit, in sicer za tekoče poslovanje, odplačati ga morajo še 8.833 evrov (stanje na dan 31.12.2017). Tega bodo odplačali še letos junija.

»Posojila smo vedno najemali pri uradnih ustanovah, zato se nam zdi nenavadno, da se je SDS odločila za tak netrasparenten način poslovanja,«