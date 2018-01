No, vsaj tako je bilo to včasih, ko so naše mame delale v naših podjetjih in vratarji niso poznali le zaposlenih, marveč tudi njihovo širše sorodstvo in najboljše prijatelje, in ko si vedel, da je maminemu vratarju ime Meho, ki je najbolj marljiv človek na svetu in ki ima sina, ki je še marljivejši, ker je Mehu tvoj oče urejal kredit za avto ali podaljšanje delovne vize za bratranca iz Zavidovićev ali nekaj tretjega.

A tudi ko nam dobri stari časi niso bili več tako zelo dobri in ko so naša podjetja prenehala biti naša, so vratarji še kar vztrajali v svojih vratarnica