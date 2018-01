Javni prostori – tragedija skupnostnega?

Preprosto dejstvo, da v naših mestih izginevajo nekateri nam ljubi prostori in se pojavljajo novi, ne more biti presenečenje, čeprav je lahko razlog za nostalgijo in kritiko mestnih oblasti. Mesta in naselja sploh so pač produkt človekovih rok, zato so vseskozi podvržena spremembam, včasih komajda opaznim, ki se jih zavemo šele čez čas, včasih pa hitrim in celo nasilnim, ki grobo zarežejo v podobo mesta in naše življenjsko okolje ter, hočeš nočeš, vplivajo na to, kako se gibljemo, obnašamo in počutimo v mestu.