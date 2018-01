V preteklosti se je znal pohvaliti tudi s tem, da istih spodnjic nikoli ne obleče dvakrat. Hkrati se dela skrajno skromnega. Kot budist si ne želi in ne potrebuje ničesar, pravi. Premoženje po njegovih besedah kopiči iz višjih razlogov, hoče namreč rešiti domovino. Kontroverzni bogataš je lani začel v družbenih omrežjih razkrivati skoraj neverjetne in občasno tudi zelo pikantne zgodbe o korupciji v najvišjih krogih kitajske politične elite. Verodostojnost njegovih očitkov (med drugim napada glavnega komunističnega borca zoper korupcijo Wang Qishana) je nemogoče preveriti. Odmevnost njegovih objav je vsekakor izjemna; na Kitajskem so aretirali več ljudi, ker so o njih razpravljali na spletu. Guo obenem razdvaja kitajsko skupnost disidentov in aktivistov v ZDA. Eni ga podpirajo, drugi menijo, da je vohun Ljudske republike. O njegovem življenju je malo preverljivih informacij, dejstvo pa je, da je z nepremičninskimi posli ustvaril bajno premoženje. Kitajsko je zapustil leta 2014, ko se je izognil aretaciji zaradi očitka korupcijskih dejanj. Guo vztraja, da so obtožbe zoper njega izmišljene in da je žrtev maščevanja komunistične elite pod vodstvom predsednika Xi Jinpinga. Kitajska oblast si ga vsekakor prizadeva utišati in je med drugim v Belo hišo in na Interpol poslala prošnjo za izdajo naloga za aretacijo in izročitev. Njegovega brata so decembra obsodili na večletno zaporno kazen zaradi uničenja računovodskih listih. Guo svari ameriško javnost, da ZDA čakajo temačni časi, če se ne bodo uprle Kitajski. »Če mi je ne bo uspelo spremeniti, tega ne bom preživel,« je prepričan.