A se je zdaj skupina žensk iz tega plemena odločila, da poišče pravico na sodišču. Proti kanadskemu rudarskemu podjetju Hudbay so zaradi bojazni, da v Gvatemali ne bi bile deležne pravičnega sojenja, tožbo vložile kar v Ontariu. Enemu izmed največjih rudarskih podjetij očitajo odgovornost za to, da jih je posilila tolpa moških, ki jih je hotela pregnati iz njihove vasi preprosto zato, ker je bila ta v bližini rudnika niklja. Zažiganje vasi in nasilno odstranitev domorodcev naj bi naročilo gvatemalsko podizvajalsko podjetje kanadskega rudarskega giganta. Domorodce majevskega plemena Kekchi so iz njihovih vasi prvič pregnali leta 2007 med gvatemalsko državljansko vojno, a so se nekaj mesecev pozneje vrnili na svoje domove. Ne za dolgo časa. Nad vas so se zgrnile tolpe – med njimi naj bi bili tudi policisti in vojaki – ki so jih poskušale pregnati z zažiganjem njihovih kolib. Spet drugič, ko so moški obdelovali polja, so prišle tolpe in se s posilstvi znesle nad ženskami. Toda večine domorodcev niso pregnali. V podjetju Hudbay zavračajo odgovornost za takratno premeščanje domorodcev, ki ga opisujejo za mirnega. Trdijo namreč, da takrat še niso opravljali rudarskih aktivnosti v bližnjem rudniku, saj so kanadsko podjetje, ki je bilo takrat lastnik rudnika, kupili šele pozneje. Razplet te precedenčne tožbe pozorno spremljajo v celotni rudarski industriji. Kar 50 odstotkov svetovnih rudarskih podjetij ima sicer sedež v Kanadi, kanadska rudarska industrija, ena izmed največjih na svetu, pa ima v več kot sto državah sveta za okoli 150 milijard dolarjev premoženja.