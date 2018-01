V majhnem kraju Tairua se je skupina prijateljev, ki so si očitno res želeli novemu letu nazdraviti pod zvezdnim svodom, domislila iznajdljivega načina, kako zaobiti lokalno silvestrsko prohibicijo. Zgodaj popoldne je Leon Hayward s prijatelji poprijel za lopate. Od obale so se ob močni oseki odpravili kakšnih sto metrov proti morju in začeli vihteti orodje. Lopate peska so kar letele druga za drugo in v naslednjih šestih urah ustvarile majhen poldrugi meter visok otoček, ravno dovolj velik za dve klopi, majhno mizo in nekaj steklenic pijače. Ko je ponovno prišla plima, je dvanajst prijateljev celo silvestrsko noč ostalo odrezanih od obale in veselo nagibalo kozarce. Bili smo v mednarodnih vodah, so se šalili prijatelji, ki so se s svojo domislico poskusili izogniti plačilu 160 evrov kazni, če bi jih med popivanjem alkohola zalotili na obali. Da jim ni zmanjkalo pijače, je poskrbel kar Haywardov oče, ki jim je s kanujem dostavil še nekaj pločevink piva. Prisrčna iznajdljivost je navdušila tudi lokalnega policijskega poveljnika, ki se je ob pogledu na objavljeno fotografijo prijateljev prisrčno nasmejal. »Če bi vedel, da to počnejo, bi se jim verjetno pridružil,« se je pošalil policijski poveljnik John Kelly. Prvega januarja je otoček še vedno stal pred plažo mesta Tairua. Le klopi in mize ni bilo več na njem. Odnesla jih je plima. Fantje zdaj morebitne najditelje prosijo, da jim vikend pohištvo vrnejo za naslednjo zabavo.