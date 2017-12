Desetodstotna možnost, da se s srcem, rastočim zunaj prsnega koša, otročiček rodi živ, je bila dovolj, da se je odločila donositi, krepila pa jo je tudi napoved, da ima rok za porod prav na božični večer. Deklica je pohitela s prihodom na svet in se s carskim rezom rodila mesec dni prezgodaj. Zdravniki, specializirani za otroške srčne bolezni, s klinike Glenfield v Leicestru pa so jo ne samo obdržali pri življenju, ampak jim je uro po njenem prihodu na svet s tremi operacijami tudi uspelo presaditi srce v notranjost prsnega koša in ga zavarovati z umetnimi rebri ter prsnico. »Vse, kar so nama zdravniki dejali pred porodom, je bilo, da bo za deklico najbolj pomembnih prvih deset minut, pri čemer bo morala biti sposobna dihati dodan kisik,« se spominja kritičnih trenutkov očka Dean, z nekoliko zgodnejšim božičnim čudežem obdarovana starša pa sta novorojenko poimenovala Vanellope po liku iz Disneyjeve risanke Razbijač Ralph, v katerem se navihano dekletce s svojo vztrajnostjo in odločnostjo na koncu spremeni v princeso.