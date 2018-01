Trumpa februarja ne bo v London

Donald Trump je odpovedal kratek februarski obisk v Veliki Britaniji, med katerim naj bi odprl novo veleposlaništvo ZDA v Londonu, ki je stalo skoraj 850 milijonov evrov. Na Otoku so prepričani, da se boji nedobrodošlice in množičnih protestov do dveh milijonov Otočanov. Sam je krivdo za odpovedani obisk pripisal predhodniku Obami. »Razlog za to, da sem odpovedal potovanje v London, je to, da nisem velik oboževalec tega, da je Obamova administracija prodala verjetno najbolje postavljeno in najboljše veleposlaništvo za drobiž, da bi zgradila novo na novi lokaciji za 1,2 milijarde dolarjev. Slaba kupčija. Hoteli so, da bi prerezal trak. Ne!« je tvitnil Trump, ki bi lahko vedel, da so se v Washingtonu odločili za novo veleposlaništvo leta 2008, še preden je bil Obama predsednik. Takšne podrobnosti ne zanimajo Trumpa, čigar besednjak je zadnje čase vse bolj poln sovraštva in je celo rasističen. Tudi to postavlja pod velik vprašaj tako imenovani državniški obisk Trumpa v Britaniji, med katerim bi bila njegova gostiteljica kraljica. Ta obisk, na katerega ga je na vrat na nos povabila premierka Theresa May že lani januarja, so že večkrat dogovorno preložili.

Na Trumpovo odpoved obiska se je odzval tudi londonski župan Sadiq Khan. »Številni prebivalci Londona so dali jasno vedeti, da Donald Trump ni dobrodošel, dokler ima agendo, ki deli. Kot kaže, je končno dojel sporočilo,« je izjavil Khan, ki je oplazil še britansko premierko Thereso May, da je s povabilom Trumpu naredila napako.