Delovne skupine vseh treh strank so se sestale na sedežu SPD v Berlinu. Še vedno so bila odprta vprašanja na davčnem in finančnem področju, pa tudi na področju migracij, trga dela, zdravstva, pokojnin. Prav tako še ni bil dokončen dogovor glede vprašanj Evropske unije.

Nemška kanclerka Angela Merkel je na začetku izrazila upanje, da bodo pogovori prinesli ugoden rezultat in da bodo voditelji strank uspešno premagali sedanji zastoj ter se izognili možnosti predčasnih volitev. Optimistični so bili tudi v CSU, kot odločilno pa se je napovedovalo, ali bodo v SPD dosegli dovolj na področjih, ki so si jih označili za glavne teme za doseganje pravičnosti v nemški družbi. Vodstvo SPD namreč za vstop v prava koalicijska pogajanja potrebuje mandat kongresa stranke, ki bo potekal 21. januarja v Bonnu.