Muslimanski moški so septembra 2014 osupnili nemško javnost, ko so hodili po Wuppertalu oblečeni v oranžne jopiče z napisom »šeriatska policija« in nadzorovali vedenje drugih muslimanov. Med drugim so jim svetovali, naj se izogibajo alkoholu, mamilom, hazarderstvu, glasbi, pornografiji in prostituciji.

Zaradi oranžnih jopičev z napisom »šeriatska policija« so bili obtoženi kršitve zakona, ki prepoveduje politične uniforme. Okrožno sodišče v Wuppertalu je novembra 2016 razsodilo, da z jopiči niso ustrahovali ljudi. Ob tem je navedlo izjave ene od prič, da je mislila, da je šlo za fantovščino. Člane skupine pa je oprostilo obtožb.

Državno tožilstvo se je na sodbo pritožilo, zvezno sodišče v Karlsruheju pa jo je danes razveljavilo in poslalo primer nazaj na okrožno sodišče. V utemeljitvi je navedlo več napak sodišča v Wuppertalu, med drugim to, da sodišče ni ugotovilo, kako ogrožene so se počutili mladi muslimani.

Podobne »šeriatske patrulje« so se pojavile tudi v nekaterih drugih evropskih mestih, kot so London, Koebenhavn in Hamburg.