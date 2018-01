V Nemčiji je začel veljati strožji zakon glede sovražnega govora na spletu. Prva »žrtev« strožjega zakona bo verjetno postala poslanka skrajno desne parlamentarne Alternative za Nemčijo (AfD) Beatrix von Storch. Von Storchova se ni mogla brzdati ob predsilvestrskem sporočilu kölnske policije, ki je na twitterju objavila zapis v arabščini. Izkušnja izpred dveh let, ko je nekaj mladih migrantov, pripadnikov muslimanske vere pred železniško postajo na silvestrski večer spolno nadlegovalo nekaj sto žensk, je bila za policijo dobra lekcija in so zato letos opozorila o varnosti in kaznivosti takšnega obnašanja ter navodila, kam se v tem primeru zateči in kje iskati pomoč, objavili v angleščini, francoščini in tudi v arabščini.

To je razjezilo omenjeno poslanko, ki je na na facebooku in twitterju objavila: »Kaj, hudiča, se dogaja v tej državi? Zakaj policija objavlja uradna sporočila v arabščini? Hočejo s tem pomiriti barbarske, muslimanske in posiljevalske horde moških?«

Kölnska policija je poslanko ovadila, saj bi, kot so zapisali, lahko s tem zapisom »spodbujala sovraštvo«. Tožilstvo v Kölnu je medtem sporočilo, da so zaradi zapisa von Storchove prejeli še več sto prijav posameznikov. Sporočilo von Storchove sta izbrisala tako facebook kot twitter, ki je 12 ur po objavi zapisa tudi blokiral poslankin račun. Družbeni omrežji sta ukrepali v okviru novega zakona o sovražnem govoru na spletu, ki zahteva umik nezakonitih sporočil, ki spodbujajo sovraštvo, v 24 urah, sicer tvegajo kazen v višini 50 milijonov evrov. Sopredsednik AfD Alexander Gauland je dejal, da zakon ogroža svobodo govora in da gre za »stasijevske metode, ki spominjajo na nekdanjo DDR«, von Storchova pa, da je to »konec pravne države v Nemčiji«.