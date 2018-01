Pes bo lahko veselo lulal, kadar koli se mu bo zahotelo, obenem pa bo imel občutek, da to počne na lepi zelenici. Za te so psi, ki z urinom uničujejo zelenje, velikokrat prikrajšani, ta zaplata trave, ki je na voljo v različnih velikostih, pa je namenjena prav njim.

Pasje stranišče woofloo lahko postavite v stanovanju ali pred hišo, če se bojite, da vas bo v zaprtem prostoru motil smrad. Tega naj sicer ne bi bilo, saj se zelena straniščna školjka vsako uro ali dve izplakne z vodo, pogostost izplakovanja lahko tudi uravnavate. Čiščenje zaplate z umetno travo menda ni potrebno, boste pa ročno še vedno morali odstraniti pasji kakec.

Woofloo je mogoče kupiti na spletu, stane od 160 do 305 dolarjev, cena je odvisna od velikosti stranišča in tega, ali želite s straniščem dobiti tudi izplakovalni sistem ali ne. Kako stranišče deluje brez izplakovanja, si pravzaprav ne predstavljamo, boste pa v vsakem primeru dobili zaplato umetne trave, izplakovalno cev in vodnik za to, kako psa navaditi na uporabo stranišča.