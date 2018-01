V Sloveniji živi 240.000 psov, število se zadnja leta dviguje za pet tisoč na leto. Številni med nami živali prevažamo v avtomobilih, pri tem pa mnogokrat pozabimo na varnost in udobnost. Prav zato so v Centru varne vožnje AMZS predstavniki policije, reševalcev in AMZS pojasnili, kako moramo prevažati ljubljenčke, da ne bomo ogrožali varnosti v prometu, psom pa omogočili udoben prevoz.

Ob nepravilni vožnji lahko pride do fenomena »letečih psov«. Pse namreč začne ob sunkoviti vožnji, zaviranju ali prometni nesreči dobesedno premetavati in letijo po avtu. Pri trčenju z 90 kilometri na uro se teža psa poveča za nekaj desetkrat: »Naš pes tako postane predmet, ki leti po vozilu in hudo poškoduje sebe in druge. Obenem pa morajo policisti ob nesrečah tako paziti tudi na prestrašene živali v ali ob vozilu, kar lahko oteži tudi posredovanje drugih služb. Seveda je mogoče kršitelje kaznovati, če psa ne prevažajo na ustrezen način. Globa je 40 evrov, napišemo pa jih okoli 300 na leto,« je dejal Ivan Kapun, vodja sektorja prometne policije. Tako kot drugi prisotni je opozoril, da je le uporaba bivalnika (boksa) ustrezna preprečitev nepredvidenih okoliščin za vse udeležence v prometu.

Pes naj gre rad v avto

David Pogačnik, strokovnjak za vzgojo psov, je s svojim štirinožnim prijateljem v praksi prikazal, kako ravnati, da bo pes svoj bivalnik v avtomobilu sprejel in upošteval: »Pes se mora peljati varno in udobno, da ne bo nemiren. To pa pomeni, da ga moramo na vse to pripraviti z ustreznimi vajami, kjer je ključno, da je nagrajen s priboljški za pravilno ravnanje. Najprej to vadimo zunaj avta, potem pa naj pes spozna bivalnik v avtu in naj ga sprejme za svojega. Brez postanka ga ob ustrezni predpripravi lahko vozimo več ur.«

Janez Marolt, inštruktor varne vožnje in gorski reševalec, je potem z vožnjo na poligonu prikazal, kaj se dogaja s psom v vozilu. Jasno, pravega psa je nadomestila lutka, njeno premetavanje po vozilu pa je bilo nazoren prikaz dogajanja ob bolj kočljivih pripetljajih na cesti. »Vsakomur, ki bo dojel, kaj se psu, ki je v vozilu dejansko prost, zgodi ob takih dogodkih, bo jasna nevarnost zanj, za vse v vozilu in druge udeležence v prometu,« je povedal Marolt. Omeniti velja, da je drugi možen način prevoza psa posebna ovratnica s posebnim jermenom. Z njim je pes privezan na sedež oziroma na varnostni pas. Kot so poudarili, pa je edini res varen način bivalnik, ki ga je mogoče kupiti in tudi naročiti izdelavo po meri. Seveda pa je dobro, da ljubitelji psov tudi ob nakupu vozila upoštevajo, da bodo s sabo vozili štirinožnega potnika, ki ima svoje potrebe in zahteve. Kot je bilo posebej poudarjeno, naj bo bivalnik za psa dovolj velik – nikakor premajhen in tudi ne prevelik, da ga bo pes sprejel za svojega.