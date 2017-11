Kape za pasje navijače in sanjače

Radi spremljate košarkarske tekme, po možnosti pa imate tudi psa? Ameriška trgovina Bait meni, da je takšnih lastnikov psov dovolj in bo dovolj veliko tudi zanimanje za njihov novi izdelek – pasjo hiško v obliki kape s ščitnikom. In to ne običajne kape, ampak takšne, ki je zaznamovana z barvo in logotipom košarkarske ekipe iz lige NBA. Hiške nap cap, ki so nastale v sodelovanju z ligo NBA, so naprodaj v več barvah, kupec pa lahko izbira med 30 logotipi košarkarskih ekip. Prihajajo v treh različnih velikostih, majhni, srednji in veliki, ter imajo podlogo za spanje, lahko pa jih tudi operemo. Bivanjske kape lahko uporabljajo tudi mački, čeprav so v prvi vrsti namenjene psom, niso pa poceni, saj stanejo od 139 do 199 dolarjev in je ponje za zdaj treba iti v ZDA. Je pa zato veliko lažje dobiti kapico, ki jo pes ali mačka dejansko lahko nosi. No, ne gre sicer za pravo kapo, ampak samorogov rog, izdelan posebej za male živali, naprodaj pa je na ebayu po znižani ceni osem dolarjev. Gre za napihljiv rog z elastiko, s katero kapo učvrstimo na mačjo ali pasjo glavo, kupci pa so že prispevali svoje vtise o njeni uporabnosti. »Dober izdelek, čeprav sprva nisem mogel napihniti kape,« je napisal nekdo. Drugi pa: »Odličen izdelek, le moj maček ga sovraži.«