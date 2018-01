Ena izmed največjih afer s podpisom vodstev propadlih cerkvenih holdingov Zvon Ena in Zvon Dva je danes doživela uvodni predobravnavni narok na mariborskem okrožnem sodišču. Odvil se je v odsotnosti prvoobtoženega mariborskega odvetnika Ljuba Pečeta, sodišče mu je namreč vabilo poslalo na napačni naslov. Domnevnega arhitekta spornega posla z delnicami Luke Zadar bodo zato vabili znova.

Soobtoženi Franc Ješovnik je vabilo sicer prejel, vendar na zatožno klop ni sedel. Predsedujoči sodnici Danili Dobčnik Šošterič je pisno sporočil, da je vložil ugovor zoper obtožnico, ki da je ne razume, krivdo pa zavrača. Da krivde ne priznavata, sta danes sodnici povedala tudi soobtožena Mateja Vidnar Stiplošek in Simon Zdolšek. Obtožnica očita četverici, da so v sostorilstvu zlorabili svoj položaj in pravice. V primeru pravnomočne obsodbe jim grozi do osem let zapora.

Tožilec skrivnosten z obtožnico Preiskava nacionalnega preiskovalnega urada, na podlagi katere je specializirano državno tožilstvo od junija 2014 vodilo preiskavo in spisalo obtožnico, je razkrinkala načrt, kako so vodstveni menedžerji cerkvenih holdingov leta 2007 izpeljali prikrit posel prevzema Luke Zadar. Denar za nakup sta si holdinga sposodila pri NLB, vrnila pa ga nista nikoli. Tožilec Iztok Krumpak iz SDT na današnjem naroku še ni hotel predstaviti obtožnice zoper četverico, to namerava storiti šele na glavni obravnavi. Obdolženim tudi ni ponudil zmanjšanja kazni za primer priznanja krivde. Zvon Dva Holding, ki sta ga zastopala Ješovnik in Peče, si je julija 2007 pri največji državni banki sposodil 17,5 milijona evrov, denar pa je nemudoma zatem posodil »bratskemu« Zvonu Ena pod vodstvom Zdolška in Vidnarjeve. Ta je 17 milijonov evrov posodil tedaj že plačilno nesposobni in insolventni družbi I. J. Storitve, ki je odkupila 90 odstotkov delnic Luke Zadar, po prepričanju tožilstva pa to podjetje ni nikdar imelo namena vrniti sposojenega denarja. »NLB je odobrila kredit prav za nakup delnic Luke Zadar in je ocenila, da je posel dober,« je danes opozoril Zdolškov zagovornik Dušan Pungartnik.