Na specializiranem državnem tožilstvu o vsebini obtožnice molčijo, po dostopnih informacijah STA pa gre za obtožbe glede spornega lastninjena Luke Zadar in s tem povezanega oškodovanja upnikov na čelu z državno NLB. V zvezi z omenjeno zadevo, ki jo je prvi razkril časnik Večer, je na zahtevo specializiranega državnega tožilstva sodna preiskava na mariborskem sodišču potekala vse od junija 2015. Očitki gredo v smeri spornega izginotja Luke Zadar iz stečajne mase Zvona Dva in s tem za 19,2 milijona evrov vredno oškodovanje upnikov, pri tem pa naj bi imel eno glavnih vlog nekdanji prvi mož cerkvenega holdinga Ljubo Peče.

Slednji se je februarja 2015 znašel tudi v odmevni kriminalistični preiskavi, kot je takrat pisal Večer, pa so preiskovalce zanimale podrobnosti glede prodaje slamnatega podjetja I.J. Storitve, v katerem naj bi Peče deloval kot predstavnik lastnika in ki je upravljalo hrvaško luko.

Dogajanje naj bi preiskovali tudi hrvaški kriminalisti

Slednja je s prodajo I.J. Storitev mariborskemu poslovnežu Danijelu Robniku spolzela iz stečajne mase nadškofijskih holdingov, s čimer naj bi upniki ostali brez dela stečajne mase, od katere so si obetali vsaj delno poplačilo terjatev. Dogajanje v Zadru naj bi po pisanju časnika preiskovali tudi hrvaški kriminalisti. Zoper člane uprave obeh Zvonov na mariborskem sodišču že nekaj let potekajo tudi odškodninske tožbe, v katerih stečajni upraviteljici od njih terjata po 300.000 evrov. Tožbe se nanašajo na konkretne posle, kjer je bila sicer povzročena škoda veliko večja, a so se tako v primeru Zvona Ena kot Zvona Dva, kot je v teku postopka pojasnil odvetnik Blaž Kovačič Mlinar, za takšen znesek odločili zaradi izogibanja dodatnim stroškom, ki bodo že tako ali tako visoki. Mariborsko sodišče je sicer že lani zaradi zastaranja zavrnilo tožbo stečajne upraviteljice Zvona Dva Vide Gaberc zoper Franca Ješovnika in Pečeta. Da tožbi grozi zastaranje, je postalo jasno že pred letom dni, ko so to možnost omenjali tako zagovornika toženih Emil Svetec in Peter Peče, kot tudi odvetnik Zvona Dva Marko Ajlec. Koprsko višje sodišče je namreč že takrat začasno zavarovanje premoženja obeh toženih pravnomočno razveljavilo prav zato, ker naj bi zadeva zastarala.