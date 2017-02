Devet mesecev po uvodnem naroku je mariborska okrožna sodnica Andreja Veselič danes znova imela na sporedu tožbo Zvona Dva v stečaju zoper nekdanja člana uprave propadlega cerkvenega holdinga.

V preteklih dneh so si odvetniki pošiljali obsežne pripravljalne vloge, danes pa so prosili sodnico Veseličevo, naj jim da več časa za pisanje odgovorov na navedbe. Sodnica je po pravniškem pingpongu med pooblaščenci preložila narok za nedoločen čas.

Sodnica je nazadnje sklenila, da imajo sprte stranke 15 dni časa za pisanje odgovorov na pripravljalne vloge, do naslednjega naroka pa se bo tudi odločila, ali bo poizvedela na tožilstvu in se pozanimala o poteku odškodninske tožbe zoper nekdanjo upravo Zvona Ena.

Odvetnik Marko Ajlec, ki zastopa Zvon Dva v stečaju, je ubral alternativno pot. Sodnici Veseličevi je predlagal začasno prekinitev postopka. Specializiranemu državnemu tožilstvu je namreč poslal naznanitev suma, da naj bi Ješovnik in Peče v obravnavanih spornih poslih zlorabila položaj. »Glede na to, da je zastaralni rok odvisen tudi od storitve kaznivega dejanja, bi bilo smotrno počakati na odločitev sodišča oziroma tožilstva,« je prepričan Ajlec.

S škodljivimi posli povzročila milijonsko škodo

Zvon Dva v stečaju terja od Pečeta in Ješovnika plačilo 300.000 evrov odškodnine, ker naj bi sklenila več škodljivih poslov, ki jih kot skrbna gospodarja ne bi več smela, saj je bil holding tedaj že dejansko insolventen. Gospodarska škoda se menda meri v desetih milijonih evrov, odškodninski znesek pa je tožnik sklestil, da bi se izognil nepotrebnim dodatnim stroškom. Stečajna upraviteljica in njeni odvetniki so namreč podvomili, da bi v primeru dobljene sodbe zmogli izterjati milijone od Pečeta in Ješovnika.

Na specializiranem državnem tožilstvu v povezavi s padlima cerkvenima holdingoma vodijo tri zadeve. V postopku, povezanim z nakupom večinskega deleža Luke Zadar, ki je zatem na sumljiv način izginil iz stečajne mase, od junija 2015 poteka sodna preiskava zoper Ješovnika, Pečeta, Zdolška in Vindarjevo. Osumljeni so zlorabe položaja. V lanskem letu so uvedli preiskavo tudi za drugi dve zadevi. Zvon Ena in Zvon Dva sta zdrknila v stečaj leta 2012. Upnikom Zvona Ena je bilo priznanih 876 milijonov evrov terjatev, upnikom Zvona Dva pa približno 400 milijonov evrov. Stečajna postopka naj bi se predvidoma sklenila prihodnje leto.