Preiskovalna komisija je že aprila lani sklenila, da bo na zaslišanje povabila vse zdravstvene ministre od leta 2009. Andrej Bručan je bil minister med 8. junijem in 30. novembrom 2000 ter med 3. decembrom 2004 in 10. septembrom 2007. Nasledila ga je Zofija Mazej Kukovič, ki je bila na čelu ministrstva med 11. septembrom 2007 in 21. novembrom 2008. Oba sta bila iz kvote SDS.

Bručan je izpostavil, da v času njegovega ministrovanja ni bilo nobenih težav z nabavo žilnih opornic. Dejal je, da kot minister tudi ni bil deležen kakršnihkoli lobističnih pritiskov. Glede izvedbe javnih razpisov pa je opozoril, da najnižja cena vsekakor ne bi smela biti dominantni kriterij pri nabavi medicinskega materiala.

Poudaril je, da tudi ni »velik zagovornik« centralnih javnih razpisov v zdravstvu. Zanikal je očitke, da je kot minister deloval v prid zasebnega zdravstva in zatrdil, da so vse koncesije podelili v skladu z zakonodajo. Pri koncesijah na primarni ravni so po njegovih besedah sledili predlogom občin, na sekundarni ravni pa v veliki večini primerov upoštevali mnenje zavodov. Tako Bručan kot Mazej Kukovičeva sta poudarila svoje zavzemanje za ničelno toleranco do korupcije. Ob tem je bila Mazej Kukovičeva kritična do po njenem mnenju netransparentne organizacije slovenskega zdravstva. Dejala je, da se zaradi tega v zdravstvu pogosto ne ve, »kdo pije in kdo plača«. Kot primer takšnega stanja je izpostavila ljubljanski klinični center.