V Bolnišnici dr. Petra Držaja UKC Ljubljana so v četrtek odprli oddelek za epidemije in že sprejeli prvih pet bolnikov z gripo in drugimi respiratornimi obolenji. Lani so na oddelku zdravili 428 bolnikov.

Začasni oddelek za epidemije so odprli dober teden prej kot lani. »V Sloveniji še ne zaznavamo porasta okužb dihal, vendar smo se za odprtje odločili na podlagi izkušenj iz preteklih let. Lani je bilo v začetku leta zelo veliko bolnikov in njihovo število je zelo hitro naraščalo,« je povedal nadzorni zdravnik oddelka Blaž Pečavar. Na oddelek premestijo bolnike z drugih oddelkov kliničnega centra: to so bolniki, ki zaradi okužbe dihal potrebujejo zdravljenje s kisikom, ki so razvili pljučnico, in bolniki, ki so se jim ob teh okužbah poslabšale kronične bolezni in potrebujejo zdravljenje v bolnišnici, ne potrebujejo pa drugih diagnostičnih postopkov.

Oddelek za epidemije deluje že od leta 2011, lani je deloval tri mesece. »Potrudimo se, da so razmere za bolnike vsako leto boljše. Bolniki imajo letos na voljo električne postelje, vzmetnice proti preležaninam in druge izboljšave,« je povedala koordinatorica oddelka Mateja Klep Breskvar. Pri delovanju oddelka sodelujejo vse službe UKC Ljubljana, trenutno delajo štirje zdravniki in 19 medicinskih sester. Oddelek ima 21 postelj; lani so ga morali zaradi povečanega števila bolnikov razširiti na 40 postelj. Če bo treba, bodo to storili tudi letos. V primeru pandemije okužb dihal pa lahko odprejo dodatne oddelke, kjer bi lahko oskrbeli več kot 90 ljudi naenkrat.

Cepljenje je še smiselno Velika večina bolnikov, ki so bili hospitalizirani na oddelku v preteklih letih, ni bila cepljenih proti gripi. Cepljenje je še vedno smiselno, priporoča Blaž Pečavar. »Glede na to, da sezona gripe še ni v polnem zamahu, je dovolj časa, da ljudje razvijejo protitelesa,« je povedal. Izkušnje iz preteklih let kažejo, da se povečano število obolelih pojavi v prvih štirih tednih leta, nato se število v naslednjih štirih tednih ustali, po 12. tednu pa začne upadati. Zdravnik obolelim svetuje, da počivajo doma in ne hodijo naokoli ali v službo, da okužbe ne prenašajo na druge. Tudi na NIJZ, kjer prek mreže ambulant tedensko spremljajo gripo in druge akutne okužbe dihal, še niso zaznali povečanega števila obolelih. Na osnovi podatkov iz bolnišnic in laboratorijev, ki poročajo o vzorcih kužnin bolnikov, ki so pozitivni na influenco, pa vedo, da se je sezona gripe začela in bo naraščala, je povedala dr. Maja Sočan. Sezona gripe se je začela nekoliko pozneje kot lani, saj se je gripa lani pojavila že v zadnjih dveh tednih starega leta. Kako se bo obolevnost razvijala naprej, še ne vedo, je povedala epidemiologinja. Ocene, koliko ljudi je lani zbolelo za gripo, nimajo, saj ne spremljajo vseh ambulant, poleg tega pa veliko ljudi ob okužbi dihal tudi ne obišče zdravnika.