Aleš Šabeder, ki je danes od razrešenega Andraža Kopača prevzel vajeti UKC Ljubljana, je za zdaj redkobeseden. Med svojimi prednostnimi nalogami navaja skrb za paciente in nemoteno delovanje bolnišnice, dobre medsebojne odnose ter enakopravno obravnavo vseh zaposlenih. Napovedal je še ugotavljanje ključnih »žarišč«, sanacijo in umestitev ljubljanskega kliničnega centra na evropski in tudi svetovni zemljevid. »Sam bom poskrbel za dobro in vzdržno delovanje zavoda,« je obljubil.

Lani okoli 25 milijonov evrov izgube <