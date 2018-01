Bolniki s kožnimi težavami so med tistimi, ki morajo v slovenskem zdravstvu čakati še posebej dolgo. Na vrsto v dermatološki ambulanti v povprečju pridejo šele v dobrih devetih mesecih, v ljubljanskem UKC pa ob redni napotitvi na primer čakajo skoraj leto in pol. Na nekatere žilne operacije morajo v največji bolnišnici – če tam vztrajajo – čakati celo po sedem let. Bolnik v obdobju, ko čaka na tako operacijo, dobiva ustrezno kompresijsko terapijo, so poudarili v kliničnem centru.

Zdravniki odhajajo Dermatologov, ki so na voljo bolni