Po navedbah Uefe naj bi se nameščanje tekem odvijalo v kvalifikacijah za EP marca 2016. Na prvi tekmi so gostitelji z Malte izgubili proti Črni gori z 0:1, nekaj dni kasneje jih je Češka v gosteh premagala s kar 7:0.

Kot je sporočila disciplinska in etična komisija Uefe, sta Emanuel Briffa iz prvoligaša Floriane in Kyle Cesare iz ekipe Mosta prejela dosmrtno prepoved nastopanja, saj sta s svojimi potezami na igrišču imela neposreden vpliv na izid dvoboja in s tem sebi oziroma tretji strani protipravno priborila premoženjsko korist, so zapisali v obrazložitvi.

Ob tem je nogometaš iz kluba Birkirkara prejel 18-mesečno prepoved, dva druga pa enoletni prepovedi. Član ekipe Balzan dve leti ne bo smel nastopati. Enega nogometaša so pri Uefi oprostili obtožb.