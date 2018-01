Zaradi prevlade Manchester Cityja se zdi, da na Otoku spremljajo eno manj zanimivih nogometnih sezon v zadnjih letih. A monotonost je zgolj navidezna, saj klubi z odmevnimi prestopi in incidenti še (pre)dobro zabavajo javnost. Za zadnjo v nizu afer sta poskrbela trenerja Chelseaja Antonio Conte in Manchester Uniteda Jose Mourinho, ki sta se zapletla v silovito besedno vojno.

Dvojec si je v laseh že dalj časa, zametki spora pa segajo v oktober 2016, ko je Conte z Londončani ponižal Mourinhev United s 4:0. Napetost med trenerjema se je v naslednjih mesecih še zaostrovala, vrhunec pa dobila pretekli teden, ko je Mourinho stanovskega kolega zaradi strastnega spremljanja tekem primerjal s klovnom. »Kar zadeva obnašanje na tekmah, se mora Mourinho zazreti v lastno preteklost. Mislim, da boleha za 'demenza senile',« se je ob iskanju primernih besed za Unitedovega trenerja k maternemu jeziku zatekel Italijan.

Če je bil namen Conteja ujeziti Portugalca, mu je to uspelo še predobro. Ostrojezični Mourinho mu namreč ni ostal dolžan in nekdanjega selektorja azzurrov spomnil na njegovo najbolj boleče poglavje v trenerski karieri, ko so ga leta 2012 v Italiji obtožili prirejanja izidov in mu izrekli štirimesečni suspenz. »Da, tudi jaz sem v preteklosti delal napake ob igrišču in verjetno jih bom še počel, čeprav manj. A nikoli se mi ni in ne bo zgodilo, da bi me suspendirali zaradi nameščanja izidov,« je za udarec pod pasom poskrbel Jose Mourinho. In čeprav je bil Conte predlani na sodišču oproščen vseh obtožb, pa ga opazka ni nič manj prizadela. »Mourinho je bil, je in bo ostal mali mož,« je strupeno puščico proti tekmecu izstrelil Conte. S spopadom trenerskih velikanov je sekira v med padla otoškim medijem, prepričanim, da je kontroverzni Mourinho naposled le naletel na sebi enakega. Obenem z nestrpnostjo pričakujejo tudi na nadaljevanje zgodbe, ki bi svoj epilog lahko dobila 25. februarja, ko se bosta ekipi obeh trenerjev srečali v prvenstvu.

Tako kot v primeru Chelseaja in Manchester Uniteda so tudi možnosti Reala Madrid za osvojitev prvenstva vse manjše. Zaostanek španskih prvakov za Barcelono znaša po remiju proti Celti Vigo (2:2) že 16 točk. Tako visoke prednosti pred svojimi tekmeci Katalonci niso imeli že vse od sezone 2012/2013, ko so v 25. krogu zbrali 68 točk, Real pa 52.

Vzrokov za slabe predstave Madridčanov je veliko. Med drugim slaba forma Cristiana Ronalda, ki je po 126 sproženih strelih še vedno pri štirih ligaških zadetkih. Zanimiva je tudi analiza Realovih prvenstvenih predstav v drugi polovici tekem. Če so galaktiki v prvih polčasih zabili 23 golov in jih prejeli šest, so jih v drugih dosegli devet, dobili pa 10. Za lažjo predstavo: Barcelona je v drugih 45 minutah prejela le štiri gole, dosegla pa kar 32.

Italija, 20. krog 1. Napoli 20 16 3 1 44:13 51 2. Juventus 20 16 2 2 49:15 50 3. Inter 20 12 6 2 35:15 42 4. Lazio 19 12 4 3 48:24 40 5. Roma 19 12 3 4 30:14 39 6. Sampdoria 19 9 3 7 36:29 30 7. Atalanta 20 8 6 6 31:26 30 8. Fiorentina 20 7 7 6 29:21 28 9. Milan 20 8 4 8 25:27 28 10. Torino 20 6 10 4 28:27 28 11. Udinese 20 6 1 9 33:27 28 12. Bologna 20 7 3 10 23:30 24 13. Chievo 20 5 7 8 20:32 22 14. Genoa 20 5 6 9 15:22 21 15. Sassuolo 20 6 3 11 13:30 21 16. Cagliari 20 6 2 12 18:31 20 17. Crotone 20 4 3 13 13:38 15 18. Spal 20 3 6 11 21:38 15 19. Verona 20 3 4 13 18:41 13 20. Benevento 18 2 1 17 13:43 7