To je že tretji igralec iz Laosa, ki so ga v zadnjih mesecih zaradi stavniških prekrškov kaznovali z dosmrtno prepovedjo. Predstavniki AFC niso razkrili podrobnosti o kaznivem dejanju, so pa dejali, da je bila o odločitvi obveščena nogometna zveza Laosa. AFC bo zahtevala, da Mednarodna nogometna zveza Fifa prepoved razširi po vsem svetu.

Laos je na 188. mestu od 210 držav na svetovni lestvici Fife, ima omejeno infrastrukturo, športnih naložb ni, nogometaši pa dobivajo minimalne zneske, zato športniki iščejo drugačne vire financiranja, tudi take, ki so v nasprotju z zakoni.