Slovenski nogometaši danes v Podčetrtku začenjajo predzadnji sklop priprav na evropsko prvenstvo, ki bo med 30. januarjem in 10. februarjem v Ljubljani, še pred tem pa so si danes v Ljubljani vzeli čas za medije in spregovorili o trenutnem stanju v ekipi. Selektor Andrej Dobovičnik na pripravah ne more računati na polno zasedbo. Manjkajo kapetan Igor Osredkar, Nejc Hozjan in Dejan Bizjak, ki niso dobili dovoljenj svojih klubov, saj zdajšnji termin ne spada med uradne v sklopu Evropske nogometne zveze (Uefa).

Dobovičnik je razkril, da bo v tem delu priprav v ospredju fizična pripravljenost, medtem ko bosta uigravanje in natančna analiza nasprotnikov prvega dela, Srbije in Italije, na vrsto prišla kasneje. »Odločili smo se, da v tem obdobju naredimo še dodatne mini priprave, saj imamo domače prvenstvo, prav tako pa veliko igralcev igra doma in ne v tujini. Zadovoljen sem, da smo se zbrali v večjem številu, ekipa je kompletnejša, manjkajo pa še kapetan in dva igralca, ki sta v Italiji. Za zdaj je še vedno poudarek na fizični pripravljenosti in nadejam se, da jo bomo spravili na višjo raven. Za uigravanje ostaja še dovolj časa pred pripravljalnimi tekmami z Iranom in pred evropskim prvenstvom, saj je ekipa že dovolj časa skupaj. To so zadnje večdnevne priprave pred tekmo z Iranom, potem bomo imeli na voljo še dva ali tri dni. Po drugi tekmi z Iranom bomo začeli analizirati tekmece na EP. Fantov za zdaj še ne želim obremenjevati s tem, za to bo še dovolj časa,« je pojasnil Andrej Dobovičnik.

Če slovenski selektor svojih varovancev še ne želi obremenjevati z analizo nasprotnikov, pa član slovenske reprezentance Alen Fetić pojasnjuje, da igralci o tem razmišljajo že dalj časa. »Z mislimi sem že pri Srbiji, saj ne morem pozabiti na poraz z zadnjega EP. Tudi preostali soigralci že razmišljajo o tekmi s Srbijo, saj vemo, da bi nas zmaga proti njej zelo verjetno odpeljala v četrtfinale. Pred tem bomo igrali še pripravljalni tekmi z Iranom, za kateri se bo strokovni štab odločil, kako ju bomo igrali in katere zamisli bomo preizkusili. A vsi igralci so osredotočeni na tekmo s Srbijo.«

Druženje z mediji je imelo tudi zabavno nadaljevanje. Dogajanje se je preselilo v enega od ljubljanskih hotelov, kjer so si nogometaši nadeli kuharska oblačila in tamkajšnjemu osebju v sproščenem ozračju pomagali pri pripravi kosila. Vse skupaj je potekalo pod budnim očesom strokovnjakov. »Sam sem preveril njihovo hrano in nekateri igralci bi bili primerni, da bi jih vzeli k nam,« je v šali pojasnil vodja kuhinje Damjan Valner. Kateri nogometaši pa so bili najbolj aktivni pri kuhanju? »Damir Puškar in Denis Totošković. Dve najbolj nerodni osebi sta bili najbolj aktivni,« se je pošalil njun soigralec Gašper Vrhovec.

Slovenska reprezentanca je imela kasneje še eno obveznost, in sicer se je udeležila slavnostnega odprtja športne dvorane Baza v Štepanjskem naselju, kjer se bo v času prvenstva odvijal del dogajanja.

Nogometaši bodo tokratni del priprav sicer končali 11. januarja, sklepni del bodo opravili med 19. in 21. januarjem v Laškem, pred začetkom prvenstva pa bodo z Iranom prvo tekmo odigrali 22. januarja v Trbovljah, drugo pa dan kasneje v Celju.