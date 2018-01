Dušan Dornik je pojasnil, da se je za pritožbo odločil, ker se ne strinja z višino določene zaporne kazni in s kvalifikacijo kaznivega dejanja umora. V pisarni Kovačevega zagovornika Dušana Medveda, ki je pritožbo napovedal takoj po izreku obsodbe, so ob vprašanju glede pritožbe za STA dejali, da omenjeni odvetnik »novinarjem ne želi dajati nobenih podatkov«. Medved je sicer po izreku sodbe medijem pojasnil, da opredelitev, ki jo je sprejelo sodišče, po njegovem mnenju ni taka, kot bi morala biti. Sojenje bi moralo biti pošteno, izdana sodba pa »poštena, pravična in zakonita«, je še dejal.

Sodišče je sicer Olovcu izreklo enotno kazen 21 let in 11 mesecev zapora, Kovaču pa 20 let in 11 mesecev. Sodba še ni pravnomočna. Sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek je v izreku sodbe navedla, da sta obtoženca svojo žrtev, ki je kasneje poškodbam podlegla, pretepla na grozljiv način. Vse skupaj pa sta snemala s telefonom in neposredno predvajala na Facebook profilu. V navedeno kazen se jima šteje tudi čas pripora, obtoženca pa sta bila oproščena sodnih stroškov.

Tožilka Mateja Roguljič je sicer v zaključni besedi za vsakega zahtevala po 25 let zapora za grozljiv umor v sostorilstvu ter po eno leto zapora za nedovoljeno snemanje oz. ustrezno enotno kazen. Kot je poudarila, o tem, kar se je obtožencema očitalo, ni dvoma. Dodala je, da so bile žrtvine usodne poškodbe izid njunega skupnega učinka, oba pa nista bila toliko opita, da ne bi bila razsodna.

Prvotni zaplet je ocenila kot prijateljsko merjenje moči, ki je prešlo v sostorilski pretep in maščevanje, obtoženca pa sta se pri tem zavedala, da lahko žrtev umre in sta to tudi dopustila. Glede snemanja je še dodala, da je to prvotno sicer potekalo z žrtvinim pristankom, kasneje pa sta ga obtoženca nadaljevala brez tega. Olovčev zagovornik Dornik je v svoji zaključni besedi predlagal, da se obtoženega kaznuje le za posebno hudo telesno poškodbo iz malomarnosti, češ da snemanje, ki sta ga prenašala preko Facebooka, ni bilo protipravno.

Kovačev zagovornik Medved je glede na to, da je menil, da temu ni bilo moč dokazati očitana dejanja, v zaključni besedi zanj zahteval oprostilno sodbo v obeh obtožbah. Po njegovem mnenju naj bi bil pri omenjenem pretepu glavni Olovec, Kovač pa naj bi mu zgolj sledil. Obtožnica je sicer 20-letnega Olovca in 29-letnega Kovača bremenila, da sta februarja lani pri Podbočju surovo pretepla 26-letnika, zaradi česar je ta kasneje umrl, in napad objavila na družbenem omrežju Facebook.