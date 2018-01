Predsednik vlade Miro Cerar se bo moral v torek v parlamentu zagovarjati pred ustavno obtožbo, ki so jo proti njemu vložili slovenski demokrati. SDS premierju očita, da je zlorabil položaj, ko se je zavzel za ustavitev načrtovane deportacije sirskega begunca Ahmada Šamieha. Premier ustavno obtožbo označuje za nezaslišano. V intervjuju za Dnevnikovo prilogo Objektiv, ki ga bomo objavili jutri, je Cerar pojasnil, da se je za to, da bi Šamieh ostal v Sloveniji, zavzel, ko je ugotovil, da gre za begunca, ki se je uspešno vključil v slovensko družbo. »V primeru Šamieh je tekel dolg pravni postopek, ki se je začel pred našimi organi in se je nadaljeval na evropski ravni. Pričakoval sem, da bo ta postopek pripeljal do rešitve, ki bo v dobro pravni ureditvi in gospoda Šamieha. Ko sem izvedel, da kar se tiče njega, ni tako, sem se zavzel za to, da se proučijo vse razpoložljive pravne možnosti, da bi se mu omogočila nadaljnja integracija. Zaradi tega je SDS proti meni vložila ustavno obtožbo. To je nezaslišano, saj nisem prekršil prava, sem pa izkazal človekoljubno noto, kar je edino prav, in vesel sem, da so jo izkazali tudi mnogi drugi Slovenci.« »Verjamem,« je razlagal Cerar, »da je treba ljudem pomagati, tako našim državljanom kot tistim, ki pridejo k nam in so potrebni naše pomoči. Za mene je nesprejemljiva ravno politika SDS in še kakšne druge stranke na desnici, ki želi med ljudi zanesti strah pred tujci, strah pred vsem, da bi se vsi nečesa bali in bi lahko nekdo v takih razmerah diktatorsko vladal.«

Premierja smo spraševali tudi o implementaciji arbitražne razsodbe, odzivanju vlade na stavkovni val, razdeljevanju predvolilnih bombončkov, Cerar pa je v pogovoru zavrnil naše razmišljanje, naj bodo volitve čim prej, že v začetku spomladi.