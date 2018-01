Z novoletnimi zaobljubami seveda ni nič narobe, težava je v tem, da si navadno zastavimo precej nerealne cilje. Predstavljamo vam devet najslabših novoletnih zaobljub, ki naj se nikar ne znajdejo na vašem seznamu!

V novem letu želim shujšati! Klasična novoletna zaobljuba, kajne? Pa vendar le redko uspe … Eden izmed razlogov je v tem, da z zaobljubo zdravo življenje in dietno prehrano uspešno prestavite na čas po novem letu in se zato med prazniki povsem brez slabe vesti bašete s kar najbolj kaloričnimi jedmi. Seveda je šok ob preskoku na zdravo hrano po novem letu zato še toliko večji, poleg tega pa ste si uspešno naložili še več dela – izgubiti morate namreč še dodatne kilograme, ki ste jih pridobili v prazničnem času. Kako se torej lotili te novoletne zaobljube? Preprosto, s hujšanjem začnite v tistem trenutku, ko se zanj odločite! Prestavljanje zdravega življenja na kasneje, da se boste lahko vmes brez slabe vesti prenajedali, vsekakor ni dobra ideja.

V novem letu se želim zaljubiti Verjetno je precej jasno, kaj je narobe s to novoletno zaobljubo, kajne? Ljubezen je nekaj, v kar se ne moremo prisiliti, poleg tega pa tu morda še bolj kot v drugih življenjskih situacijah velja dejstvo, da bolj kot bomo iskali ljubezen, težje jo bomo našli. Zato se nikar ne poženite v boj za svojim princem ali princeso, pač pa raje uživate v svojem življenju – pravi ali prava bo najverjetneje prišel takrat, ko to najmanj pričakujete! Namesto, da si »predpišete« ljubezen, se raje odločite, da boste v novem letu v svoje življenje vključili nove hobije, spoznali nove ljudi in bili bolj odprti za nova poznanstva. Vse to je odličen način, da spoznate pravo osebo – pa še dolgočasili se ne boste med čakanjem.

V novem letu želim nehati kaditi Zagotovo gre za eno izmed najbolj pogostih novoletnih zaobljub, ki pa je obenem tudi najbolj prijazna vašemu zdravju. Ima le eno veliko pomanjkljivost: navadno ne uspe. Razlog za to je, da je s kajenjem izjemno težko prenehati kar naenkrat, ne glede na to, da ste tokrat res odločeni, da boste s to razvado prenehali. Če boste hoteli čez noč prenehati kaditi, vam to najverjetneje ne bo uspelo, zato raje začnite postopoma. Če boste denimo prvi mesec vsak dan pokadili cigareto manj, drugi mesec vsak dan dve cigareti manj in tako naprej, bo prehod v nekadilca zagotovo precej lažji, manj stresen in bolj uspešen!

V novem letu želim začeti redno telovaditi Ste že opazili, kako polni so fitnes centri v prvih tednih januarja? Polnijo jih prav tisti, ki se ob novem letu odločijo, da bodo v svoj vsakdan vključili tudi redno telesno vadbo. Žal imajo od tovrstnih novoletnih zaobljub največ koristi lastniki fitnes centrov – saj tovrstni telovadci z najboljšimi nameni pogosto kupijo kar letno karto, nato pa v fitnes zahajajo le nekaj tednov. Škoda, kajne? Tako stran vrženega denarja kot tudi propadle novoletne zaobljube. To seveda ne pomeni, da z novim letom ne smete začeti telovaditi, ravno nasprotno! Priporočamo vam le, da začnete počasi in se ne zaženete preveč. Začnite s sprehodom, enkratnim obiskom fitnesa ali vodene vadbe, povprašajte prijatelje, kje se rekreirajo oni in se jim pridružite. Pomembno je, da najdete vadbo, ki vam bo ustrezala in se je ne boste hitro naveličali, obenem pa na začetku nikar ne pretiravajte; vadba dvakrat ali trikrat tedensko bo za začetnika povsem dovolj!

V novem letu se želim znebiti dolgov Še ena zaobljuba, ki jo bo težko izpolniti, sploh v današnjih časih! A vendar gre za izjemno pametno odločitev, ki je z veliko truda dosegljiva – vendar pa nikar ne pričakujte, da jo boste dosegli čez noč. Pot do pozitivnega stanja na tekočem računu je težka in dolga, vključuje pa veliko odrekanja in natančnega načrtovanja vaših financ, vendar pa verjamemo, da je trud na koncu vsekakor vreden. Natančno preučite svojo finančno konstrukcijo in si zastavite realne cilje. Nikar pa ne pozabite rezervirati nekaj denarja tudi za stvari, ki vas veselijo. Ne nazadnje za svojo plačo pridno garate, zato res ni razloga, da si ne bi mogli privoščiti vsaj nekaterih stvari, ki vas veselijo. Poskrbite tudi za varčevanje, ki je namenjeno nečemu, česar si želite že dalj časa – to je zagotovo odlična motivacija, ko se je treba upreti želji po zapravljanju!

V novem letu si želim boljšo službo Ste v zadnjem času kaj prelistali časopis ali prižgali televizijo? Potem dejstvo, da je brezposelnost visoka, služb pa ni na pretek, za vas ni novica, kajne? Res je, da živimo v časih, ko moramo biti pravzaprav hvaležni že za to, da sploh imamo službo – pa tudi če nam ni preveč všeč. A to seveda še ne pomeni, da vam ne more uspeti – z dovolj odločnosti boste našli tudi svojo popolno službo! Nikar ne dajte odpovedi v prepričanju, da vas najboljša možna služba že čaka. K iskanju pristopite pametno. Preverite pri znancih in prijateljih, če se morda kje odpira kako privlačno delovno mesto, namenite nekaj časa dodatnemu izobraževanju, ki vam bo zagotovilo boljšo zaposljivost, nato pa izpopolnite svoj življenjepis in se napotite na lov.

V novem letu si želim več časa preživeti z družino in prijatelji Odlična zaobljuba – pa ste morali res čakati do novega leta, da ste se odločili za ta korak? Zavedati se morate, da januarja ni nič drugače, kot je bilo doslej: še vedno imate premalo časa, preveč obveznosti in premalo energije za druženje s tistimi, ki so vam najbližje. Zato drastične spremembe najverjetneje ne bodo možne. Lahko pa se odločite, da boste bolje načrtovali svoj čas in svoje najdražje vključili v svoje dnevne aktivnosti. Tako se lahko s prijateljico ali prijateljem napotite na sprehod, se z sestro ali bratom dobite na kosilu med službo ali pa mamo povabite na nakupovalni izlet. Z združevanjem aktivnosti boste zagotovo pridobili kar nekaj časa!

V novem letu se želim naučiti nekaj novega Verjetno ste tudi sami med tistimi, ki že dalj časa načrtujete, da boste v svoje življenje vključili nov hobi, se končno vpisali na tečaj tujega jezika ali se kako drugače naučili nekaj novega. Žal gre tudi v tem primeru za konflikt med premalo časa in preveč obveznosti, kar pa nikakor ne pomeni, da vam ne more uspeli. Zastavite si cilj, obenem pa se zavedajte, kako vam bo to pomagalo tudi pri drugih vidikih življenja. Z novim tujim jezikom boste tako na primer lažje dobili novo, boljšo službo, z novim znanjem se vam morda obetata povišica ali napredovanje, če pa se boste vključili v tečaj jahanja, boste veliko dobrega naredili za svoje telo.