Ljubljanski in jeseniški hokejisti bodo še tretjič v zadnjih treh tednih prekrižali palice za točke v alpski ligi. Potem ko je Olimpija v Podmežakli naposled prekinila moreč niz sedmih zaporednih porazov proti največjemu tekmecu, bi z novo zmago skorajda že dohitela železarje, ki z dvema odigranima tekmama manj zasedajo tretje mesto. Vodilni Rittner ostaja nedotakljiv.

Olimpija se je v sezoni vzponov in padcev vendarle zasidrala med osmerico najboljših klubov v alpski ligi, kar bi ji moralo zagotoviti vstopnico za končnico. Tivoli že leto dni in pol ni rajal po ljubljanski zmagi nad Jeseničani, ki so v prazničnih decembrskih dneh nekoliko popustili v formi. Trener Gaber Glavič zagovarja napadalen in ustvarjalen hokej, za katerega Olimpija do nedavnega ni imela rešitve. Pred tednom dni je bila v Podmežakli v podrejenem položaju (streli na gol 22:36), a je slavila kljub neprepričljivi predstavi. Po vodstvu s 3:0 je v izdihljajih tekme zadišalo celo po podaljšku, jeznega vratarja Roberta Kristana pa se je slišalo na tribuno, ko je bentil nad neracionalnimi potezami soigralcev. Ljubljančane so v ritem zmag predvsem proti rezervnima zasedbama iz Celovca in Salzburga ponesli izkušenejši igralci, ki imajo najpomembnejšo vlogo v garderobi. Olimpijsko formo za nastop v Pjongčangu lovi predvsem Kristan, čeprav je veliko ugibanj, kako bi se znašel na velikem odru v Južni Koreji. Od slovenskih tekmecev v Pjongčangu so olimpijski seznam doslej razkrili le Američani, ki bodo zaradi odsotnosti zvezdnikov iz NHL nastopili v občutno okrnjeni zasedbi.

Čeprav edina slovenska predstavnika v alpski ligi ne moreta pričakovati, da bodo imeli njuni hokejisti vidnejši delež pri slovenski udeležbi v Pjongčangu, bosta med olimpijskimi igrami brez obveznosti na mednarodni ravni. Za zdaj kaže, da bodo tako Jeseničani kot Ljubljančani zaigrali v končnici, ko bo javnost glede na rezultate v izločilnih bojih ocenjevala uspešnost obeh kolektivov v tej zimi. Medtem ko se Jesenice še nikdar niso uvrstile v finale alpske lige, Olimpija po izpadu iz EBEL šele gradi novo zgodbo. Danes se bo na tivolskih tribunah znova trlo navijačev, ki jih pritegnejo le obračuni z državnimi prvaki. Ko v Ljubljani gostujejo avstrijski in italijanski klubi, so med obiskovalci skorajda izključno družinski člani igralcev in peščica najbolj zagrizenih ljubiteljev hokeja. Predsednik kluba Tomaž Vnuk je že pred meseci napovedal, da ga bo januarja na najvišjem položaju zamenjal funkcionar iz vrst glavnega sponzorja, a pri Olimpiji še niso javno objavili sklica skupščine. Govori se, da jo bodo opravili prihodnji teden, med resnimi kandidati za novega šefa kluba je direktor Slovenskih železnic Dušan Mes.

V obeh največjih slovenskih hokejskih centrih še vedno primanjkuje ambicioznih načrtov o povratku na veliko sceno v EBEL. Očitno so se tako pri Jesenicah kot Olimpiji sprijaznili, da bodo v prihodnjih letih sodelovali v manj privlačni alpski ligi, kar opaznejšega vzpona ne bo prineslo. Potem ko je slovenski klubski hokej izgubil stik z EBEL, je med vplivnimi poznavalci te igre vse manj pogovorov o vrnitvi med konkurenco najboljših avstrijskih klubov. Odkar je Olimpija zapustila mikavno prizorišče EBEL, je liga postala bolj izenačena, pri dnu lestvice pa nihče ne izstopa tako močno kot v zadnjih letih ravno propadli ljubljanski kolektiv.