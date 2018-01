Za SŽ Olimpijo je v rednem delu zadel Andraž Zibelnik (5.). Ljubljančani so lansko leto končali z zmago, prvič v sezoni in prvič v regionalnem tekmovanju so premagali večne tekmece z Jesenic, danes pa v novo leto 2018 niso stopili v podobnem slogu. Z eno točko so zmaji še obdržali stik z ekipami pod vrhom lige.

Naslednjo tekmo bodo igrali v četrtek, ko bodo gostovali v Celovcu, že v soboto pa jih čaka nov derbi, že peti v tej sezoni alpske lige; tokrat bodo gostitelji slovenskega obračuna Ljubljančani v dvorani Tivoli.