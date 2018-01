Wall Street že od začetka nestrpno opazuje napake in zamude, ki se pojavljajo ob proizvodnji najnovejšega modela Teslinih električnih avtomobilov – modela 3. Ta naj bi lahko z enim polnjenjem prevozil do 500 kilometrov, s podaljšano različico pa še več. Delnice podjetja so včeraj na borzi padle za 1,7 odstotka, saj proizvodnja ne teče, kot je bilo obljubljeno.

V zadnjem četrtletju leta 2017 so v podjetju proizvedli 1550 vozil, medtem ko jih je javnost pričakovala skoraj 3000. Podobno se je zgodilo že v tretjem četrtletju 2017 – 222 proizvedenih modelov proti 1500, ki so bili predvideni. Če številke proizvedenih modelov postavimo ob bok prednaročilom za model 3, ki jih je bilo konec preteklega leta že 400.000, vidimo, da so pri Tesli daleč od cilja.

Tesla za hitrost preskakuje proizvodne korake Proizvodnja Teslinih avtomobilov je strogo avtomatizirana, s čimer se v podjetju radi pohvalijo. Direktor podjetja Elon Musk je ob priložnosti predvideval, da bodo roboti v njegovih tovarnah sestavljali avtomobile hitreje, kot bo lahko videlo in sledilo človeško oko. Že novembra je za zamude v proizvodnji krivil dobavitelje proizvodnih sistemov, ki so mu prodali opremo za montažo akumulatorjev z napako. Hkrati pa v tekmi za doseganje lastnih ciljev hitre in učinkovite proizvodnje med njo preskakuje korake, ki so sicer bistveni pri proizvodnji avtomobilov. Večina proizvajalcev testira proizvodnjo novega modela z gradnjo vozil z relativno poceni prototipnimi deli. Tesla pa pri proizvodnji modela 3 preventivni korak, ki ga imenujejo tudi »beta proizvodnja«, preskoči in takoj prične z uporabo dražjih in stalnih delov. Odločitev morda vsaj malo pospeši proizvodnjo, vsekakor pa ne poveča kakovosti vozil in izniči napak, kar so bile nekatere izmed vrednot, ki so podjetju Tesla pomagale pridobiti začetno prepoznavnost.