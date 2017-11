Tesla je v četrtek razkril popolnoma novo različico svojega športnega avtomobila roadster, ki do 100 kilometrov na uro pospeši v 1,9 sekunde. To pomeni, da gre za avtomobil z najboljšim pospeškom, ki je bil do sedaj proizveden. Odlične pospeške pa dosega tudi njegov tovornjak.

Z enim polnjenjem prevozi do 800 kilometrov

Pred razkritjem impresivnih lastnosti novega športnega avtomobila je Tesla naprej predstavil nov električni tovornjak, za katerega je izvršni direktor Elon Musk dejal, da lahko do 100 kilometrov na uro pospeši v petih sekundah. To so številke, ki jih običajno povezujemo z luksuznimi športnimi limuzinami in ne s tovornjaki. To hitrost lahko Teslin tovornjak doseže tudi s polno obremenitvijo, in sicer v 20 sekundah, kar je po besedah Muska veliko hitreje od konkurence.

Po predstavitvi njegovih izjemnih pospeškov in hitrosti je Musk spregovoril še o njegovem dometu. Tovornjak lahko s polno obremenitvijo po avtocesti z enim polnjenjem prevozi do 800 kilometrov. To je več kot dvakratna dolžina kot jo uspe narediti večina tovornjakov, trdi Musk, kar vozniku omogoča tudi povratno vožnjo brez dodatnega polnjenja. Na voljo bo tudi različica, ki bo prevozila 480 kilometrov.

Toda nekaj zadržkov ostaja. Ne glede na to, ali je Muskova trditev o dosegu, ki jo zmore nov tovornjak, resnična, je 800 kilometrov še vedno precej manj v primerjavi z dosegom dizelskih tovornjakov. Poleg tega je rezervoarje z dizelskim gorivom mogoče napolniti veliko hitreje , kot je možno napolniti baterije.