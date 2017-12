Tesla medtem zagotavlja, da bodo prve avtomobile dobavili v drugi polovici letošnjega leta. Na leto naj bi jih proizvedli pol milijona. Električni avto po opravljenih meritvah z enim polnjenjem prevozi do 500 kilometrov, načrtujejo pa tudi različico s podaljšanim dosegom kar 800 kilometrov. Avto do hitrosti 100 kilometrov na uro pospeši v vsega 5,1 sekunde. Sicer pa se s teslo 3 vozi že 30 zemljanov, zaposlenih pri Tesli, ki so jim ključe predali na posebni zabavi na sedežu podjetja v Kaliforniji. Dobili so že 400.000 prednaročil, za katera so posamezniki plačali po 1000 dolarjev avansa. Cena modela 3 onkraj luže je 35.000 dolarjev, s podaljšanim dosegom 44.000.